Санкции США против Колумбии обвинили в увеличении цен на кофе

США ввели пошлины на колумбийский кофе, цены в США могут вырасти

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, введение санкций США против Колумбии может усилить рекордный рост цен на кофе. По данным портала Axios, Колумбия является вторым по величине поставщиком кофе в США, уступая лишь Бразилии, страдающей от погодных катаклизмов, что также влияет на рынок.



Axios пишет, что ответные пошлины в размере 25% на колумбийские товары, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут еще больше увеличить стоимость кофе для американцев. До введения санкций фьючерсы на кофейные бобы подорожали на 45% за последние шесть месяцев, а индекс потребительских цен на кофе в США достиг рекордного уровня за несколько десятилетий.

Введение санкций связано с решением президента Колумбии Густаво Петро запретить военным самолетам США с депортируемыми мигрантами совершать посадку в стране. В ответ на это Трамп заявил о введении визовых и финансовых санкций против Колумбии и увеличении пошлин на товары, включая кофе, сначала до 25%, а через неделю до 50%.

Петро сообщил о переговорах с США по вопросам депортации и подготовке президентского самолета для возвращения колумбийцев. Эти события разворачиваются на фоне чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, объявленной Трампом для отражения миграционного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами страны, а администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в Америку.