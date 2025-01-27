Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Санкции США против Колумбии обвинили в увеличении цен на кофе
США ввели пошлины на колумбийский кофе, цены в США могут вырасти
Санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен, что отразится на потребителях.
Как передает ТАСС, введение санкций США против Колумбии может усилить рекордный рост цен на кофе. По данным портала Axios, Колумбия является вторым по величине поставщиком кофе в США, уступая лишь Бразилии, страдающей от погодных катаклизмов, что также влияет на рынок.
Axios пишет, что ответные пошлины в размере 25% на колумбийские товары, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут еще больше увеличить стоимость кофе для американцев. До введения санкций фьючерсы на кофейные бобы подорожали на 45% за последние шесть месяцев, а индекс потребительских цен на кофе в США достиг рекордного уровня за несколько десятилетий.
Введение санкций связано с решением президента Колумбии Густаво Петро запретить военным самолетам США с депортируемыми мигрантами совершать посадку в стране. В ответ на это Трамп заявил о введении визовых и финансовых санкций против Колумбии и увеличении пошлин на товары, включая кофе, сначала до 25%, а через неделю до 50%.
Петро сообщил о переговорах с США по вопросам депортации и подготовке президентского самолета для возвращения колумбийцев. Эти события разворачиваются на фоне чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, объявленной Трампом для отражения миграционного кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами страны, а администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в Америку.