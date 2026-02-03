  • Новость часаВ Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 22:20 • В мире

    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке

    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке
    @ Ait Adjedjou Karim/Abaca/Sipa US/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    В Европе появился еще один признак существенного изменения настроения избирателей. Десятилетиями Парижем руководили представители системных левых партий – и вдруг внезапно выяснилось, что рейтинг ультраправого кандидата в мэры города резко растет. Что это за человек и почему парижане откликаются на его лозунги?

    Буквально за считанные недели до выборов нового мэра Парижа внезапно выяснилось неприятное для евроэлит известие: во второй тур может пройти кандидат от крайне правых. И это вовсе не хорошо известная всем Марин Ле Пен и даже не ставленник ее партии Тьерри Мариани.

    Как пишет Politico, согласно свежему опросу общественного мнения претендентка на кресло парижского мэра Сара Кнафо имеет шансы оказаться во втором туре, набрав 10%. Сама Сара относится к молодому поколению французских политиков – она родилась в 1993 году. Принадлежит к ультраправой партии «Реконкиста», которую возглавляет Эрик Земмур, и разделяет его антииммиграционную повестку.

    Может показаться, что в факте возможного прохода во второй тур нет ничего особенного, потому что 10%, как ни крути, грандиозной цифрой не назовешь, а лидируют пока что в гонке социалист Эммануэль Грегуар, за которого собираются проголосовать 33%, и представляющая партию республиканцев министр культуры Рашида Дати с 26%. Однако нынешняя предвыборная кампания идет настолько плотно, что у третьего кандидата, центриста Пьер-Ива Бурназеля всего 14% голосов, а у крайне левой Софии Шикиру, которая представляет «Непокоренную Францию», 12%.

    Если Сара Кнафо решит сойти с дистанции, объединившись с кем-либо из кандидатов, то голоса ее избирателей вполне могут в конечном итоге решить исход противостояния. Тем более что сама Сара Кнафо, как сообщает Le Parisien, выстраивает свою предвыборную кампанию крайне аккуратно, со слоганом «Сара за Париж, счастливый город». Она стремится не акцентировать внимание на том, что во Франции называют «земмуризмом» – то есть резкими полемическими заявлениями и призывами обуздать миграцию любой ценой.

    Вместо раздражающих часть общества филиппик против иммигрантов Сара Кнафо предпочла сосредоточиться на более понятной людям теме – обеспечении безопасности и порядка. Когда на днях британские СМИ распространили новость, что знаменитый актер Том Круз уехал из Лондона, потому что там стало небезопасно жить, Сара Кнафо тотчас выступила со смелым заявлением, что начиная с 23 марта она приглашает голливудскую звезду переселиться в Париж. Почему именно с этой даты – потому что второй тур выборов должен пройти 22-го числа.

    «Когда я стану мэром, это будет один из самых безопасных городов Европы»,

    – заявила кандидат, рассуждая о Париже.

    Как уверяет соратница (и спутница жизни) Эрика Земмура, в случае победы она постарается обеспечить «уровень безопасности и спокойствия, который мы наблюдали во время Олимпийских игр». Есть у нее и рецепт, как этого добиться: «постоянное присутствие полиции на местах, систематические аресты и наказания правонарушителей, а также использование искусственного интеллекта для помощи полиции».

    По опросам парижан, список проблем, которые стоят наиболее остро, и в самом деле возглавляют вопросы безопасности людей и имущества (65%). Следом идут услуги здравоохранения (64%), финансы и городской долг (62%), а также чистота и содержание города (61%). Если Рашида Дати делает упор на отсутствие грязи и обещает: «22 марта меня выберут, а с 23-го числа начнутся изменения, и вы их увидите. Прежде всего столица станет чистой», Сара Кнафо предпочитает говорить о проблеме безопасности.

    Столь грамотное позиционирование может сделать ее приемлемым политическим партнером для более умеренных правых сил

    – к примеру, для той же Рашиды Дати, с которой соратница Земмура теоретически вполне могла бы объединиться (хотя некоторые уверяют, что любой альянс мадам Дати с крайне правыми станет поводом для разрыва с центристами из «Модем» и частью макронистов, которые поддерживают кандидатуру Дати). Сама Сара Кнафо не раз говорила, что ее главной целью является «вырвать столицу у левых».

    Не так давно это казалось попросту неисполнимой задачей, потому что крупные города во Франции традиционно являются оплотом левых партий. Однако политические симпатии избирателей вследствие неспособности левых обеспечить безопасность, а также их экономически расточительной политики, мало-помалу стали сдвигаться вправо. В случае Парижа важное значение имеют даже отдельные округа, которые сильно различаются по социальному составу. Так, на последних президентских выборах в первом туре за Эрика Земмура проголосовали 17,5% в 16-м округе («весьма шикарном», по оценке канала BFMTV) и 15,32% в 8-м округе, в то время как во Франции в целом за него голосовали 7%.

    Те же 7% опросы давали Саре Кнафо в начале января, когда стало известно, что она станет кандидатом от партии «Реконкиста» на пост парижского мэра.

    Буквально за несколько недель она нарастила свой политический вес до 10%, что дает ей право на участие во втором туре, и пока ничто не указывает на то, что она намерена остановиться.

    Как пишет Le Monde, «после двадцати пяти лет правления социалистов, сначала Бертрана Деланоэ (2001–2014), а затем Анн Идальго (2014–2026), парижская мэрия может снова поправеть после муниципальных выборов в марте 2026 года». Причем дело осложняется тем, что в этом году избирателям в Париже придется голосовать по новой избирательной системе, принятой летом 2025 года.

    Ранее избиратели голосовали только за своих муниципальных депутатов по округам, которые затем избирали мэра города. Теперь избирателям придется голосовать дважды: как прежде, за представителя своего округа, а еще за члена городского совета. Последний и выберет мэра из числа своих членов. Депутаты округов (так называемые советники) теперь могут выбирать только мэра округа.

    Число членов Парижского городского совета составит 163 человека. Список, получивший абсолютное большинство в первом туре или победивший во втором туре, получает 25% мест. Оставшиеся места распределяются пропорционально между всеми списками, получившими не менее 5% голосов.

    При такой системе голосования возможны самые причудливые закулисные альянсы.

    Тем более что неожиданный успех Зохрана Мамдани в Нью-Йорке, где год назад его никто практически не знал, показал, что в современной политике возможны и сюрпризы – особенно когда избиратель устал от постоянно предлагаемого ему набора знакомых лиц с давно известными декларациями.

    Le Figaro в своем материале доказывает, что Сара Кнафо в своей кампании пытается использовать те же приемы, что и Мамдани – распространяет видео, как она пользуется метро, использует яркие радостные цвета и т. д. Но, во-первых, использовать приемы не обязательно значит повторить успех, а во-вторых, никто не мешает тому же социалисту Грегуару имитировать близость к народу в ролике, снятом в вагоне метро.

    К примеру, Рашида Дати, которая любит появляться на публике в дорогой одежде и драгоценностях, для предвыборной кампании снялась в ролике, в котором она изображает уборщицу мусора, в полной униформе работников этой нелегкой профессии, но вызвала только шквал насмешек. Как заметил ее главный конкурент Эммануэль Грегуар, «надеть на десяток минут униформу ради видеоролика – это не смелость, а чистая демагогия». А экономист Пьер Рондо заявил, что французов принимают за идиотов: «какой мне толк как избирателю от того, что в своих очках от Шанель она якобы опорожняет мусорные баки».

    Возможное поправение французской столицы заставляет некоторые СМИ задаваться вопросом: «Горит ли Париж?» (обыгрывая таким образом название культового фильма). Для Сары Кнафо вопрос стоит иначе: кампания выборов в парижскую мэрию дала ей возможность заявить о себе, что является, в свою очередь, заделом на будущее, возможно – весьма многообещающее, учитывая общее поправение Европы.

    Кроме того, как отметил еще осенью эксперт Le Figaro Гийом Табар, ультраправые партии Франции одновременно проходят процесс обновления: и Жордан Барделла в «Национальном объединении», и Сара Кнафо в «Реконкисте» выходят на первый план как более перспективные политики, в то время как раньше они считались максимум «запасными вариантами» или «планом Б». Что выйдет из них дальше, покажет время – но Сара Кнафо уже смогла удивить Францию.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

