Париж откликнулся на женские лозунги о порядке

Tекст: Валерия Вербинина

Буквально за считанные недели до выборов нового мэра Парижа внезапно выяснилось неприятное для евроэлит известие: во второй тур может пройти кандидат от крайне правых. И это вовсе не хорошо известная всем Марин Ле Пен и даже не ставленник ее партии Тьерри Мариани.

Как пишет Politico, согласно свежему опросу общественного мнения претендентка на кресло парижского мэра Сара Кнафо имеет шансы оказаться во втором туре, набрав 10%. Сама Сара относится к молодому поколению французских политиков – она родилась в 1993 году. Принадлежит к ультраправой партии «Реконкиста», которую возглавляет Эрик Земмур, и разделяет его антииммиграционную повестку.

Может показаться, что в факте возможного прохода во второй тур нет ничего особенного, потому что 10%, как ни крути, грандиозной цифрой не назовешь, а лидируют пока что в гонке социалист Эммануэль Грегуар, за которого собираются проголосовать 33%, и представляющая партию республиканцев министр культуры Рашида Дати с 26%. Однако нынешняя предвыборная кампания идет настолько плотно, что у третьего кандидата, центриста Пьер-Ива Бурназеля всего 14% голосов, а у крайне левой Софии Шикиру, которая представляет «Непокоренную Францию», 12%.

Если Сара Кнафо решит сойти с дистанции, объединившись с кем-либо из кандидатов, то голоса ее избирателей вполне могут в конечном итоге решить исход противостояния. Тем более что сама Сара Кнафо, как сообщает Le Parisien, выстраивает свою предвыборную кампанию крайне аккуратно, со слоганом «Сара за Париж, счастливый город». Она стремится не акцентировать внимание на том, что во Франции называют «земмуризмом» – то есть резкими полемическими заявлениями и призывами обуздать миграцию любой ценой.

Вместо раздражающих часть общества филиппик против иммигрантов Сара Кнафо предпочла сосредоточиться на более понятной людям теме – обеспечении безопасности и порядка. Когда на днях британские СМИ распространили новость, что знаменитый актер Том Круз уехал из Лондона, потому что там стало небезопасно жить, Сара Кнафо тотчас выступила со смелым заявлением, что начиная с 23 марта она приглашает голливудскую звезду переселиться в Париж. Почему именно с этой даты – потому что второй тур выборов должен пройти 22-го числа.

«Когда я стану мэром, это будет один из самых безопасных городов Европы»,

– заявила кандидат, рассуждая о Париже.

Как уверяет соратница (и спутница жизни) Эрика Земмура, в случае победы она постарается обеспечить «уровень безопасности и спокойствия, который мы наблюдали во время Олимпийских игр». Есть у нее и рецепт, как этого добиться: «постоянное присутствие полиции на местах, систематические аресты и наказания правонарушителей, а также использование искусственного интеллекта для помощи полиции».

По опросам парижан, список проблем, которые стоят наиболее остро, и в самом деле возглавляют вопросы безопасности людей и имущества (65%). Следом идут услуги здравоохранения (64%), финансы и городской долг (62%), а также чистота и содержание города (61%). Если Рашида Дати делает упор на отсутствие грязи и обещает: «22 марта меня выберут, а с 23-го числа начнутся изменения, и вы их увидите. Прежде всего столица станет чистой», Сара Кнафо предпочитает говорить о проблеме безопасности.

Столь грамотное позиционирование может сделать ее приемлемым политическим партнером для более умеренных правых сил

– к примеру, для той же Рашиды Дати, с которой соратница Земмура теоретически вполне могла бы объединиться (хотя некоторые уверяют, что любой альянс мадам Дати с крайне правыми станет поводом для разрыва с центристами из «Модем» и частью макронистов, которые поддерживают кандидатуру Дати). Сама Сара Кнафо не раз говорила, что ее главной целью является «вырвать столицу у левых».

Не так давно это казалось попросту неисполнимой задачей, потому что крупные города во Франции традиционно являются оплотом левых партий. Однако политические симпатии избирателей вследствие неспособности левых обеспечить безопасность, а также их экономически расточительной политики, мало-помалу стали сдвигаться вправо. В случае Парижа важное значение имеют даже отдельные округа, которые сильно различаются по социальному составу. Так, на последних президентских выборах в первом туре за Эрика Земмура проголосовали 17,5% в 16-м округе («весьма шикарном», по оценке канала BFMTV) и 15,32% в 8-м округе, в то время как во Франции в целом за него голосовали 7%.

Те же 7% опросы давали Саре Кнафо в начале января, когда стало известно, что она станет кандидатом от партии «Реконкиста» на пост парижского мэра.

Буквально за несколько недель она нарастила свой политический вес до 10%, что дает ей право на участие во втором туре, и пока ничто не указывает на то, что она намерена остановиться.

Как пишет Le Monde, «после двадцати пяти лет правления социалистов, сначала Бертрана Деланоэ (2001–2014), а затем Анн Идальго (2014–2026), парижская мэрия может снова поправеть после муниципальных выборов в марте 2026 года». Причем дело осложняется тем, что в этом году избирателям в Париже придется голосовать по новой избирательной системе, принятой летом 2025 года.

Ранее избиратели голосовали только за своих муниципальных депутатов по округам, которые затем избирали мэра города. Теперь избирателям придется голосовать дважды: как прежде, за представителя своего округа, а еще за члена городского совета. Последний и выберет мэра из числа своих членов. Депутаты округов (так называемые советники) теперь могут выбирать только мэра округа.

Число членов Парижского городского совета составит 163 человека. Список, получивший абсолютное большинство в первом туре или победивший во втором туре, получает 25% мест. Оставшиеся места распределяются пропорционально между всеми списками, получившими не менее 5% голосов.

При такой системе голосования возможны самые причудливые закулисные альянсы.

Тем более что неожиданный успех Зохрана Мамдани в Нью-Йорке, где год назад его никто практически не знал, показал, что в современной политике возможны и сюрпризы – особенно когда избиратель устал от постоянно предлагаемого ему набора знакомых лиц с давно известными декларациями.

Le Figaro в своем материале доказывает, что Сара Кнафо в своей кампании пытается использовать те же приемы, что и Мамдани – распространяет видео, как она пользуется метро, использует яркие радостные цвета и т. д. Но, во-первых, использовать приемы не обязательно значит повторить успех, а во-вторых, никто не мешает тому же социалисту Грегуару имитировать близость к народу в ролике, снятом в вагоне метро.

К примеру, Рашида Дати, которая любит появляться на публике в дорогой одежде и драгоценностях, для предвыборной кампании снялась в ролике, в котором она изображает уборщицу мусора, в полной униформе работников этой нелегкой профессии, но вызвала только шквал насмешек. Как заметил ее главный конкурент Эммануэль Грегуар, «надеть на десяток минут униформу ради видеоролика – это не смелость, а чистая демагогия». А экономист Пьер Рондо заявил, что французов принимают за идиотов: «какой мне толк как избирателю от того, что в своих очках от Шанель она якобы опорожняет мусорные баки».

Возможное поправение французской столицы заставляет некоторые СМИ задаваться вопросом: «Горит ли Париж?» (обыгрывая таким образом название культового фильма). Для Сары Кнафо вопрос стоит иначе: кампания выборов в парижскую мэрию дала ей возможность заявить о себе, что является, в свою очередь, заделом на будущее, возможно – весьма многообещающее, учитывая общее поправение Европы.

Кроме того, как отметил еще осенью эксперт Le Figaro Гийом Табар, ультраправые партии Франции одновременно проходят процесс обновления: и Жордан Барделла в «Национальном объединении», и Сара Кнафо в «Реконкисте» выходят на первый план как более перспективные политики, в то время как раньше они считались максимум «запасными вариантами» или «планом Б». Что выйдет из них дальше, покажет время – но Сара Кнафо уже смогла удивить Францию.