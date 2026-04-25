Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении штурмовики «Севера» ведут наступление вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Эсмань, Гирино, Искрисковщину, Вакаловщину, Храповщину, Великую Рыбицу, Мирополье, Бачевск, Малую Слободку, Новодмитровку, Коренек и Новую Сечь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.



В Шосткинском районе в ходе ожесточенного стрелкового боя в приграничном лесу российские штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ, взяли в плен двух украинских военнослужащих. «Северяне» продвинулись на двух участках до 200 м.

В Сумском районе за сутки продвижение «Северян» отмечено на 20 участках, где удалось продвинуться до 500 м. В районе Мирополья продолжаются интенсивные стрелковые бои, ВСУ перебрасывают резервы, которые своевременно обнаруживаются и уничтожаются.

В Краснопольском районе ведутся бои около села Таратутино, Новодмитровки и в окрестностях; отмечено продвижение «Северян» на четырех участках до 700 м.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают оттеснять ВСУ от границы, нанося удары по скоплениям живой силы и техники в районах Малой Волчьи, Приколотного, Терновой, Избицкого, Золочева и Прудянки.

В лесных массивах у поселка Ветеринарное российские штурмовики за сутки продвинулись до 250 м. На Липцовском направлении существенных изменений нет, российские артиллерия и БПЛА работают по целям. На Волчанском направлении отмечено продвижение «Северян» на десяти участках до 900 м, ВСУ перебрасывают резервы к селу Бочково и на берег Волчьей, по украинским силам наносятся удары.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 м, бои продолжаются в Бударке и на северо-западе Купянского района, где за сутки продвижение «Северян» составило до 300 м на пяти участках.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Два военнослужащих 210 ошп ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сумском направлении вооруженные силы Украины превратили Мирополье в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется как опорный пункт.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!