Tекст: Антон Антонов

Штурмовики «Севера» продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Новой Слободы, Мануховки, Новоивановки, Павловки, Бачевска, Новгород-Северского, Сытного, Краснополья, Новодмитровки и села Кружок.

«Упорные стрелковые бои продолжаются в Мирополье. Враг превратил это некогда густонаселенное село в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется противником как опорный пункт», – сообщил «Северный Ветер» в Max.

Военнослужащие ВСУ, отвечающие за оборону Мирополья жалуются на невыплату довольствия.

В Шосткинском районе ситуация осталась без существенных изменений. Российские артиллеристы и операторы беспилотников продолжили наносить удары по вскрытым ранее позициям ВСУ. В Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись на 20 участках до 500 м за сутки. В Краснопольском районе идут бои у села Таратутино и в Новодмитровке, где «Северяне» за сутки продвинулись на четырех участках до 600 м.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои и отодвигают ВСУ от государственной границы, атакуя в районах Избицкого, Терновой, Бугаевки, Лозовой, Великого Бурлука, Польной и села Красный Яр. После освобождения российскими силами Ветеринарного ВСУ пытаются выстроить оборону в Казачьей Лопани.

На Липцовском направлении изменений не произошло. На Волчанском направлении штурмовые отряды «Севера» продвинулись на 12 участках до 900 м, идут ожесточенные бои в селе Бочково, есть продвижение российских сил к селу Лосевка. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров, бои продолжаются в районе села Бударка и на северо-западе Купянского района.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.