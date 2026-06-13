CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.