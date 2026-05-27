Корабль ТОФ «Николай Вилков» провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учений в Японском море, передает РИА «Новости». «В заливе Петра Великого большой десантный корабль «Николай Вилков» (БДК) Тихоокеанского флота провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражению средств нападения условного противника», – сообщили в пресс-службе флота.
В бухте Десантная экипаж отработал подход к берегу и разместил морской десант в твиндеке корабля. После этого БДК вышел в открытое море, где прошли учения по противовоздушной обороне. В них задействовали расчеты корабельных артиллерийских установок и операторов переносных зенитно-ракетных комплексов.
Важным этапом тренировки стала отработка защиты от роботов. Моряки поэтапно отражали атаки малоразмерных беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Для этого применялись крупнокалиберные пулеметы, автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В завершение учений экипаж сдал нормативы по выгрузке техники и личного состава на побережье полигона. Всего в мероприятиях участвовали около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.
В марте экипажи ракетных катеров «Р-29» и «Р-297» провели серию зачетных стрельб по целям в Японском море.
Немного ранее большой десантный корабль «Адмирал Невельской» отработал высадку морского десанта в заливе Петра Великого.