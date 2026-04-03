Самолет-заправщик Boeing KC-135R подал сигнал бедствия у Израиля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушное судно ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевшее из Тель-Авива, подало сигнал об аварийной ситуации над морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал FlightRadar24.

По записи трека видно, что самолет сначала набрал высоту в сторону моря, затем развернулся к суше по привычному маршруту, по которому такие борта обычно уходят в направлении Ирака.

После этого заправщик снова повернул к морю и начал снижение. В настоящее время, согласно данным сервиса слежения, борт кружит над Средиземным морем на высоте около двух с половиной километров.

Ранее в небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США. В результате крушения KC-135R Stratotanker на западе Ирака все шесть членов экипажа погибли.

Бывший полковник ВВС США заявил, что американские воздушные заправщики работают на пределе возможностей.