Самолет-заправщик Boeing KC-135R подал сигнал бедствия у Израиля
Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R, вылетевший из Тель-Авива, экстренно изменил курс над Средиземным морем, подав сигнал бедствия, свидетельствуют мониторинговые ресурсы.
Воздушное судно ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевшее из Тель-Авива, подало сигнал об аварийной ситуации над морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал FlightRadar24.
По записи трека видно, что самолет сначала набрал высоту в сторону моря, затем развернулся к суше по привычному маршруту, по которому такие борта обычно уходят в направлении Ирака.
После этого заправщик снова повернул к морю и начал снижение. В настоящее время, согласно данным сервиса слежения, борт кружит над Средиземным морем на высоте около двух с половиной километров.
Ранее в небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США. В результате крушения KC-135R Stratotanker на западе Ирака все шесть членов экипажа погибли.
Бывший полковник ВВС США заявил, что американские воздушные заправщики работают на пределе возможностей.