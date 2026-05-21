По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.0 комментариев
МИД Польши вызвал представителя Израиля из-за инцидента с активистами «Сумуд»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вызвал в ведомство временного поверенного в делах посольства Израиля в Варшаве для объяснений после видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд», среди которых оказались польские граждане.
Дипломатический скандал разгорелся после публикации министром национальной безопасности еврейского государства Итамаром Бен-Гвиром кадров жесткого задержания участников флотилии «Сумуд». На видеозаписи израильские силовики валят на землю связанную девушку, а десятки других людей стоят на коленях лицом в пол под звуки национального гимна, передает ТАСС.
«Я распорядился немедленно вызвать временного поверенного в делах Израиля в Варшаве, чтобы выразить ему наше возмущение и потребовать извинений за крайне недопустимое поведение члена израильского правительства», – сообщил Сикорский.
Министр также настоял на немедленном освобождении польских граждан и соблюдении международных стандартов обращения с ними. Он подчеркнул, что Варшава решительно осуждает действия израильской армии в отношении активистов. Сам Бен-Гвир в подписи к опубликованному ролику назвал задержанных сторонниками терроризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля военно-морские силы Израиля начали операцию по перехвату судов гуманитарной миссии «Сумуд» недалеко от острова Крит.
Вернувшиеся на родину турецкие активисты заявили о жестоких избиениях задержанных израильскими солдатами.
Несколькими днями ранее МИД Турции осудил перехват направлявшейся в сектор Газа флотилии.