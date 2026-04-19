КНДР произвела запуск баллистической ракеты неопределенного типа на восток

Tекст: Денис Тельманов

КНДР произвела запуск баллистической ракеты неопределенного типа по направлению на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

В сообщении указывается: «Северная Корея запустила баллистическую ракету неопределенного типа по направлению на восток».

На данный момент других подробностей о запуске не приводится. Официальные представители КНДР пока не делали дополнительных заявлений относительно целей или технических характеристик ракеты.

Ситуация находится на контроле как в регионе, так и среди мирового сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала. Власти КНДР в начале апреля провели серию военных испытаний, включая новую разбросную боеголовку тактической баллистической ракеты.

В ходе испытаний, за которыми наблюдал Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хен» запустили две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.