Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.
Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет
В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.
«Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.
Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.
Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.