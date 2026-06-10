После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Минтруд сообщил о введении беззаявительного порядка назначения страховых пенсий
Минтруд: Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления
Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться без заявления, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Россиянам начнут оформлять страховые выплаты по старости автоматически, без необходимости собирать документы и подавать обращения, передает РИА «Новости».
Новый порядок затронет в том числе досрочные пенсии для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.
«Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии», – пояснили в Минтруда.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что нововведение стало возможным благодаря наличию у Социального фонда всей требуемой информации. Глава ведомства добавил, что предоставлять заявления и дополнительные справки гражданам больше не придется.
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