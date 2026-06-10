Минтруд сообщил о введении беззаявительного порядка назначения страховых пенсий

Минтруд: Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления

Tекст: Вера Басилая

Россиянам начнут оформлять страховые выплаты по старости автоматически, без необходимости собирать документы и подавать обращения, передает РИА «Новости».

Новый порядок затронет в том числе досрочные пенсии для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

«Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии», – пояснили в Минтруда.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что нововведение стало возможным благодаря наличию у Социального фонда всей требуемой информации. Глава ведомства добавил, что предоставлять заявления и дополнительные справки гражданам больше не придется.

Сенатор Ольга Епифанова анонсировала планы по автоматическому начислению страховых пенсий по старости.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах увеличения пенсионных выплат для граждан старшего возраста.

Конституционный суд России постановил пересмотреть дела о досрочных пенсиях многодетных матерей с рожденными за рубежом детьми.