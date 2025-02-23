События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Украинские беспилотники подавлены средствами РЭБ над Тульской областью
Средствами РЭБ подавлены два украинских беспилотника, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
БПЛА подавлены в Узловском и Киреевском районах, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Миляев в Telegram.
Напомним, силами ПВО уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.