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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    16 комментариев
    23 февраля 2025, 00:38 • Новости дня

    Над регионами России сбили девять украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны России.

    С 20.50 до 22.25 мск над Белгородской областью сбили шесть беспилотников, над Орловской и Курской – по одному, еще один БПЛА был сбит над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, ранее над территорией Крыма силами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.

    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

    Коментарии (35)
    22 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    В офисе президента Украины подтвердили отказ подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Подписание соглашения о редкоземельных металлах сегодня не состоится, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

    По его словам, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». В связи с этим Зеленский не готов принимать документ в его нынешнем виде.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Коментарии (18)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.

    По словам Коваленко, США не намерены отключать системы спутниковой связи Starlink у Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru». Он также заявил, что в случае крайней необходимости украинская армия располагает и другими средствами связи, которые эффективно работают на линии фронта.

    «Во-первых, не отключат. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – цитирует Коваленко телеканал ТСН.

    Агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Коментарии (16)
    22 февраля 2025, 02:34 • Новости дня
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

    Илон Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Москвой

    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов.

    Маск заявил, что украинское правительство «зашло слишком далеко», передает ТАСС,

    Он отметил, что «бесконечные смерти в окопах» являются неправильными, а у тех, кто продолжает поддерживать такие действия, «нет ни эмпатии, ни мозгов».

    Ранее Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, обвиняя его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти, а также выразил недовольство фотосессией Владимира и Елены Зеленских для Vogue в 2022 году, когда молодые люди гибли в окопах.

    Коментарии (13)
    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам

    Политолог Скачко: Зеленского можно убрать одним щелчком пальца, но он нужен США

    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Из Зеленского пытаются надуть бескомпромиссного защитника Украины и тем самым сохранить его для возможных переговоров с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В субботу в офисе президента Украины подтвердили отказ Владимира Зеленского подписать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине.

    «Отказ Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам – это торговля и игра. Из Зеленского пытаются надуть бескомпромиссного защитника Украины и тем самым сохранить его для возможных переговоров, нанести России репутационные потери. Если Зеленского сохранят у власти, то Владимиру Путину придется сидеть с ним за одним столом переговоров», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, Зеленского сохраняют у власти «на всякий случай»: «Если будет принят курс на то, что мир можно заключить без Зеленского, то его уберут. Если же Украина будет нужна как рычаг давления на Россию, то тогда Западу лучше всего иметь во главе Украины Зеленского. Эта математика очень проста – зачем менять коня на переправе? Американцы знают, что делают. Они умеют играть в долгую системно и невероятно подло».

    По мнению Скачко, Зеленского «можно убрать щелчком пальца». «Его обвиняют во всех смертных грехах, но американская помощь не прекращается. Илон Маск не отключает Украине Starlink. И никаких призывов к Зеленскому уйти из власти нет. Есть призыв участвовать в выборах. А выборы – это лотерея, если она подстроена шулерами», – пояснил эксперт.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах. Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщал, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

    В частности, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял о планах Зеленского в скором времени подписать соглашение с США, которые передали Украине обновленный проект сделки.

    Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашения. Он заявил о планах очень скоро заключить сделку, чтобы вернуть США затраты на Украину в размере 400-500 млрд долларов. «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – заявил Трамп.

    Коментарии (5)
    22 февраля 2025, 18:26 • Новости дня
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

    WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.

    По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

    Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

    Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    22 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    В Киеве «потеряли» «лучшего друга» Украины Бориса Джонсона

    Полковник Стариков заявил о резком исчезновении «лучшего друга» Украины Бориса Джонсона

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон внезапно исчез на фоне переговоров США и России по разрешению конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву с иронией отметил, что куда-то исчез «лучший друг Украины с Британских островов», передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что Джонсон исчез на фоне важных переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

    Полковник подчеркнул, что Джонсон не единственный из союзников, кто «исчез» в последнее время.

    Ранее Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отмазывать киевского диктатора после выволочки из США поручили обслуге.

    Коментарии (4)
    22 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности, пишет The New York Times.

    Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

    В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

    Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

    Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

    Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

    Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (23)
    22 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    Washington Post: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США Дональда Трампа оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США, пишет Washington Post.

    Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Зеленского критиковать Трампа было ошибкой, передает РИА «Новости».

    «Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Решение Зеленского  наброситься на Трампа определенно было ошибкой», – цитирует ее Washington Post.

    По мнению Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение, Трамп мог бы изменить свое отношение к Украине.

    По ее оценке, действия Зеленского стали препятствием для развития более тесного сотрудничества с США, что негативно отразилось на внешней политике Украины.

    В настоящее время, по ее мнению, украинские власти должны предпринимать более взвешенные шаги в отношениях с международными партнерами.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Коментарии (11)
    22 февраля 2025, 15:05 • Новости дня
    Маск: Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру
    Маск: Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск высказался о смерти американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме, отметив, что Владимиру Зеленскому не следовало его убивать.

    Об этом Илон Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В заявлении Маска говорится: «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо».

    Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры.

    Напомним, в харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта.

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    22 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    У границы Курской области активизировались полеты F-16 и МиГ-29 ВСУ

    У границы Курской области зафиксирована активность F-16 и МиГ-29 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские F-16 стали чаще приближаться к границе России в районе Курской области, что сопровождается переброской резервов в Сумскую область, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».

    Украинские истребители F-16, произведенные в США, увеличили активность в районе границы с Курской областью. По информации telegram-канала «Архангел Спецназа», если ранее они долетали лишь до Сумской области, то теперь их полеты приближаются к российской территории, передает Ura.Ru.

    В дополнение к F-16 в воздухе часто находятся два украинских истребителя МиГ-29. В частности, 20 февраля один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиационные бомбы в направлении Свердликово, находящегося в Курской области. Это активное движение на границе совпадает с усиленной переброской резервов ВСУ в Сумскую область, что может указывать на подготовку к усилению позиций в этом регионе.

    Ранее в зоне СВО был зафиксирован первый дальнобойный воздушный бой с участием F-16 и российских истребителей Су-35С, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Согласно данным, ракета, участвующая в бою, могла быть запущена с западной части Украины или стран НАТО, расположенных рядом с Украиной. На данный момент ВСУ располагают около двадцатью истребителями F-16.

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.

    По данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

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    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотников, 596 ЗРК, 21698 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы спецтехники.

    Отметим, что с начала недели средствами ПВО уже были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    Кроме того  15 по 21 февраля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, поразив объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Маск заявил об «увольнении» Зеленского с поста лидера Украины

    Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности президента Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «уволили» с должности, после того как тот отказался от сделки с США по минералам.

    Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности лидера Украины, передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал в соцсети X в ответ на комментарий, в котором обсуждались действия Зеленского по поводу сделки с США по полезным ископаемым.

    «Зеленского уволили с его текущей должности», – заметил он.

    Пользователь описал, как Зеленский сначала согласился на условия сделки, потом публично отказался и высмеял ее, затем вновь согласился, и только что вновь отказался. В этой связи был задан вопрос о будущем Зеленского как президента.

    Ранее Маск также комментировал необходимость проведения выборов на Украине, чтобы Зеленский доказал, что представляет волю своего народа, иначе он будет считаться диктатором. Кроме того, предприниматель отмечал, что украинцы «презирают» Зеленского.

    Политолог Владимир Скачко объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов. Маск также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти. Он также высказался о смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме, отметив, что Владимиру Зеленскому не следовало его убивать.

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