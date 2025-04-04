Моряк умер в больнице после пожара на судне Crystal Asia

Моряк скончался после пожара на судне Crystal Asia, вспыхнувшего у берегов Кореи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один из моряков, получивших серьезные травмы при пожаре на судне Crystal Asia, умер в больнице, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 26 марта, когда судно находилось у берегов Республики Корея. Пожар начался из-за взрыва в машинном отделении, предположительно вызванного неисправностью турбины главного двигателя.

По словам моряков, дым появился в машинном отделении, но возгорание удалось ликвидировать в течение сорока минут своими силами. Российское судно было обнаружено патрульным катером после произошедшего инцидента.

После взрыва пострадали шесть человек, из которых один погиб. В связи с этим Государственная инспекция труда Приморского края начала внеплановую проверку работодателя на предмет соблюдения норм охраны труда. Результаты проверки позволят оценить, насколько работодатель следовал требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российском судне Crystal Asia, находящемся в восьми километрах от порта Камчхон в Пусане, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть граждан России.