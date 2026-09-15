Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Полиция в Москве предотвратила передачу 26 млн рублей телефонным мошенникам
В столице сотрудники полиции предотвратили передачу 26 млн рублей дистанционным мошенникам, задержав курьера в момент получения денег от 17-летней девушки.
Мошенники действовали из-за рубежа, пояснила Волк в Max.
Полицейские патрулировали Севанскую улицу, когда заметили подозрительную передачу крупного свертка от девушки к молодому человеку.
Накануне 17-летней девушке позвонили неизвестные, заявив о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги». Затем лжесотрудница правоохранительных органов убедила ее передать все сбережения курьеру. Следуя инструкциям, девушка взяла из родительского сейфа 26 млн рублей и вынесла их на улицу.
В момент передачи денег курьеру, который оказался студентом московского вуза и также стал жертвой обмана, вмешалась полиция. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Деньги изъяты и возвращены потерпевшим, ведется розыск организаторов схемы.
Накануне российские полицейские пресекли деятельность организаторов узлов связи зарубежных телефонных мошенников.
В июле злоумышленники под предлогом взлома аккаунта на «Госуслугах» выманили у московской школьницы 1,5 млн рублей.
Весной аферисты по аналогичной схеме похитили у 17-летнего жителя столицы более 16 млн рублей.