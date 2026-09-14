14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
В России раскрыли организаторов узлов связи мошенников
Российские полицейские пресекли деятельность 11 злоумышленников, которые по заданию зарубежных кураторов обеспечивали работу специального оборудования для массовых телефонных обзвонов граждан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Расследование началось в декабре прошлого года в Петербурге с поимки мужчины, отвечавшего за бесперебойную работу GSM-шлюза, пояснила Волк в Max.
Аферисты использовали сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, чтобы скрывать реальные номера.
«В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что противоправной деятельностью руководили кураторы из-за рубежа, которые организовали сеть подобных «технических узлов» в нескольких регионах России», – добавила она.
Иностранные заказчики поставляли оборудование, оплачивали аренду помещений и снабжали исполнителей сим-картами.
Среди 11 пойманных фигурантов оказались трое предполагаемых создателей криминальной сети, а также технический персонал и менеджеры кол-центров. Представитель ведомства уточнила, что злоумышленники могут быть причастны к 12 эпизодам обмана граждан с использованием виртуальных станций. Общий ущерб от их действий составил 7 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Девять человек уже отправлены под арест, еще двое остаются под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
В августе оператор украинских сим-боксов признал свою вину в работе на киевский режим.
В июне столичные полицейские пресекли работу оборудования дистанционных аферистов.
Весной правоохранительные органы раскрыли нелегальный узел связи украинских мошенников в Петербурге.