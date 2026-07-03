Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома на Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.