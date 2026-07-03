  • Новость часаВ центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
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    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня

    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома на Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    1 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Задержана 16-летняя соучастница напавших на полицейского в Москве мужчин

    СК: Задержана 16-летняя соучастница автоподставщиков в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, напавших на полицейского, задержали в Москве, сообщает ГСУ СК по столице.

    «Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие», – сообщило ведомство в «Максе».

    Следователи установили ее причастность по записям камер и показаниям очевидцев.

    По данным следствия, 28 июня 2026 года на улице Маросейка трое злоумышленников, действуя группой по предварительному сговору, инсценировали ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали у потерпевшего 10 000 рублей.

    Отмечается, что этот эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.

    В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 16-летняя соучастница доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о нападении автоподставщиков на инспектора ДПС после инсценировки аварии в центре столицы.

    Басманный районный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела Давида Черноусова по обвинению в применении насилия к полицейскому на улице Маросейка. Тот же суд отправил в СИЗО второго участника нападения на автоинспектора Сергея Козлова, частично признавшего вину и принесшего извинения.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    1 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Напомним, с вечера понедельника до утра вторника на подлете к Москве поразили 61 дрон ВСУ.

    В ночь на 28 июня на подлете к городу поразили 25 дронов.

    К 26 июня за сутки на подлете к городу уничтожили 50 беспилотников.

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    1 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к полицейскому в центре столицы.

    Правоохранительные органы просят отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца, передает ТАСС. Инцидент с представителем власти произошел в минувший понедельник в центре Москвы.

    «Следствие настаивает на аресте двух молодых людей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – рассказал участник судебного процесса.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на столичного инспектора ДПС.

    Правоохранители задержали подозреваемых в Московской области. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы.

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    30 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию после атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Горячая линия прокуратуры Московской области начала принимать обращения пострадавших после ночной атаки беспилотников, в результате которой погиб ребенок и ранены четверо человек.

    О запуске горячей линии для пострадавших после ночной атаки дронов на Московскую область сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС. В сообщении подчеркивается: «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников в Московской области работает горячая линия прокуратуры: +7 (916) 240-31-28».

    По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли ситуацию под личный контроль. Они обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами, чтобы организовать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка и пожаре в жилом доме в Егорьевске после массированной ночной атаки украинских дронов на регион.

    Глава егорьевского округа Дмитрий Викулов уточнил количество раненых при падении беспилотника на частный дом до четырех человек.

    Власти Подмосковья пообещали оказать всю необходимую помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при пожаре в Жуковском из-за последствий атаки беспилотников.

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    1 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина.

    Вечером в среду Собянин сообщил в «Максе»: «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву».

    Позднее он сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Затем ПВО уничтожила еще два дрона.

    Специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил, что на подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В подмосковном аэропорту Жуковский временно приостановлены прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

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    2 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи портала mos.ru добавили в личный кабинет более 275 тыс. собак. В топ-три пород входят йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. В Международный день собак в столичном Департаменте информационных технологий рассказали, питомцев каких еще пород заводят москвичи.

    В Международный день собак Департамент информационных технологий столицы раскрыл предпочтения горожан при выборе домашних животных, передает Сайт мэрии Москвы.

    Чаще всего москвичи заводят метисов и беспородных собак, а среди породистых лидируют йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. Также популярны шпицы, французские бульдоги и вельш-корги-пемброки.

    «Собаки традиционно остаются в числе самых популярных домашних животных у пользователей mos.ru. В личных кабинетах на портале зарегистрировано уже более 275 тысяч собак. В топе предпочтений москвичей в основном некрупные и декоративные породы, которые подходят для жизни в квартире», – рассказали в пресс-службе ведомства. Всего горожане добавили в профили свыше 577 тыс. питомцев, включая кошек и экзотических животных.

    Самой распространенной кличкой стала Боня. В число лидеров также вошли Арчи, Джесси, Буся и Ричард. Питомцы есть у 458 тыс. пользователей портала, при этом 33 тыс. человек держат одновременно и кошку, и собаку. Внесение данных о животном позволяет владельцам быстрее записываться к ветеринару и получать доступ к амбулаторной карте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

    В мае донские ученые разработали новую методику выявления уровня тревожности у собак.

    В июне эксперт Александра Чихринова предупредила об опасности летней жары для питомцев.

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    30 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    В четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу четырех крупных аэропортов Московского авиаузла.

    Меры затронули Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация в Max.

    Утром во вторник аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе.

    В это же утро на подлете к столице сбили 50 дронов ВСУ.

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    2 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

    Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве вынесен приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов на жителей Крымского полуострова.

    Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

    По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

    «С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

    В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.


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    2 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, легализовавшего более 100 тыс. иностранных граждан в России, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    С 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции района Западное Дегунино вместе с сообщниками массово регистрировали нелегалов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники использовали для своих целей хостелы в Москве и Подмосковье. Иностранцы получали временную регистрацию, хотя фактически там не проживали, а спальных мест банально не хватало. В результате преступной деятельности на учет незаконно поставили более 100 тыс. человек.

    Доход группировки от теневых махинаций составил 420 млн рублей. Следственный комитет признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

    «Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от восьми до 17 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Трое осужденных полицейских также лишены специальных званий. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество преступников на сумму свыше 470 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года следователи завершили расследование этого уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на учет.

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    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    1 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    Тело мужчины обнаружили в Москве-реке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На западе российской столицы в акватории Москвы-реки обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Труп мужчины был найден в Москве-реке в западной части города в среду, 1 июля, сказал собеседник РИА «Новости».

    По предварительной информации, гибель не связана с криминалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-западе Москвы возле элитного жилого комплекса обнаружили тело мужчины.

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    2 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве скончался первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Старовойтов, сообщил источник.

    Высокопоставленный столичный чиновник ушел из жизни в возрасте 46 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, пояснил собеседник «Известий».

    Тело Старовойтова обнаружили в его столичной квартире. Трагедия произошла 30 июня.

    Умершего нашла супруга.

    В 2025 году актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет.

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    1 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Метеорологи спрогнозировали в Москве приход жаркой погоды

    Гидрометцентр: Москвичей ожидает сухая и солнечная погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели жителей столичного региона ожидает сухая и солнечная погода с повышением температуры воздуха до 30 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

    Днем в столице столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Ожидается небольшая облачность при полном отсутствии осадков. В ночь на четверг воздух может остыть до 13 градусов.

    Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 25 до 30 градусов, а ночью похолодает до 10 градусов.

    Из-за установившегося зноя в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение для жителей столичного региона будет действовать до 18.00 мск 2 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.

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    1 июля 2026, 13:59 • Новости дня
    В московском храме задержали дебошира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Росгвардии обезвредили в московском храме нетрезвого 52-летнего мужчину, который агрессивно вел себя на территории церкви, сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по Москве.

    Инцидент произошел на востоке российской столицы. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из церкви, расположенной на улице Красноярской, передает ТАСС.

    «Гражданин вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой. На требования прекратить противоправные действия дебошир не отреагировал, а затем повредил калитку забора ударом ноги», – добавили в ведомстве.

    Прибывшие на место сотрудники задержали нарушителя. Им оказался местный житель, который объяснил свой поступок личным несогласием с христианским вероучением. В настоящее время хулиган передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле росгвардейцы задержали пьяного мужчину в одном из московских храмов. В прошлом году нетрезвый петербуржец с палкой напал на настоятеля церкви при городской больнице.

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    • Какие законы вступили в силу в июле 2026 года: что изменилось для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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