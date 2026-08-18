Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Над Калужской областью уничтожили 25 дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны поразили 25 украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 25 БПЛА... По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строения», – указал Шапша в Max.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Дроны были сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского округов.
Дроны поразили и на окраине Калуги. Местная администрация в настоящее время занимается оценкой нанесенного ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее дежурные расчеты противовоздушной обороны отразили атаку семи украинских беспилотников на территорию Калужской области.
В начале августа системы ПВО перехватили 17 дронов над 11 муниципальными округами региона.
За день до этого Шапша сообщал об уничтожении 20 аппаратов.