Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.0 комментариев
Полиция Москвы задержала подозреваемого в обмане школьника на 5 млн рублей
Столичные полицейские поймали молодого человека, который помог телефонным мошенникам выманить у подростка драгоценности на сумму более 5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.
Сотрудники полиции задержали 19-летнего москвича, подозреваемого в соучастии в дистанционном мошенничестве, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Жертвой злоумышленников стал 15-летний подросток.
По данным ведомства, юноше позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что родители подростка подозреваются в преступлении. Чтобы спасти семью, школьника убедили отвезти ювелирные украшения матери в Филевский парк и оставить их в тайнике.
Задержанный забрал посылку, сдал драгоценности в скупку, а полученные деньги перевел на криптокошелек организаторов преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант находится под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее столичные полицейские поймали 19-летнего курьера мошенников после кражи 5 млн рублей у доверчивого юноши.