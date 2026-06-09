В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).2 комментария
В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу
В центре столицы произошла поножовщина, в результате которой двое молодых людей получили тяжелые ранения, их госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Правоохранительные органы задержали молодого человека после нападения на двух юношей в районе Большого Спасоглинищевского переулка, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Госпитализированным пострадавшим 17 и 18 лет оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».
Подозреваемый родился в 2007 году. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса. Сейчас на месте происшествия работают столичные криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Свердловской области. В январе участники потасовки на московском Арбате получили тяжелые ножевые ранения.