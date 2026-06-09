В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу

В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.