ВОЗ сократила поездки и заморозила набор персонала из-за ухода США

Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

«Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

«Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

«Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.