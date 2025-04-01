  • Новость часаВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
    Президент Финляндии призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    Польша предъявила обвинения 43 российским экспертам по делу о Смоленской катастрофе
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Путин подписал закон о признании 9 августа Днем воинской славы
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

    31 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют множество фактов, подтверждающих тесное сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России в первые годы конфликта на Украине.

    Комментируя расследование The New York Times, в котором говорилось о тесном сотрудничестве США и Британии в попытке нанести поражение России в первый год конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что информация, поступающая в Кремль, только подтверждает эти выводы, передает «Газета.Ru».

    «Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», – заявил он.

    Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

    Коментарии (6)
    31 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.

    В молдавском МИД заявили, что этот шаг был основан на наличии «явных доказательств деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», передает ТАСС.

    Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

    Коментарии (11)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи, сообщило Минцифры России.

    В ведомстве отметили, что нововведение облегчит процесс обнаружения «серых» SIM-карт, избавляя от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, передает ТАСС.

    Кроме того, с 1 апреля вводятся ограничения на количество SIM-карт, оформляемых на одно лицо. Гражданам России будет разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцам – не более 10. В случае превышения этих лимитов пользователи должны будут отказаться от лишних SIM-карт: россиянам это нужно сделать до 1 ноября, а иностранцам – до 1 июля.

    Министерство отметило, что принятые меры направлены на предотвращение использования SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов. Если оператор уже внедрил дополнительный функционал, пользователи смогут блокировать лишние или подозрительные SIM-карты буквально несколькими кликами либо приостанавливать обслуживание по ним.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

    Коментарии (9)
    31 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры Паршина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Хамовническом суде Москвы прокуратура запросила для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 315 млн рублей.

    Прокурор также требует лишить его права занимать управленческие должности на срок в десять лет, передает ТАСС.

    Экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, по версии следствия, выступал предполагаемым взяткодателем. Для Моносова гособвинение просит 12 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей, передает «Коммерсант». Ему также может быть запрещено занимать руководящие должности на восемь лет.

    В июле 2023 года Паршину предъявили обвинение в получении крупной взятки и сняли с должности замглавы Минцифры. В августе прошлого года СК завершил расследование дела в отношении Паршина.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Россия объявила в розыск украинца за осквернение мемориала Великой Отечественной войны

    Tекст: Александра Юдина

    Гражданина Украины, обвиненного в повреждении мемориала советским воинам, объявили в международный розыск и заочно арестовали по ст. 243.4 УК РФ.

    Гражданина Украины обвиняют в демонтаже барельефов с мемориала, посвященного защитникам Отечества во времена Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, его действия нанесли ущерб историко-культурной значимости мемориального объекта.

    Мужчина заочно привлечен к уголовной ответственности по ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений.

    Российская сторона объявила его в международный розыск и заочно арестовала. Эти меры были приняты после установления его причастности к повреждению братских могил советских воинов.

    В материалах дела указано, что действия подозреваемого были направлены на демонтаж изображений орденов, что вызвало общественное возмущение и обеспокоенность за сохранность исторического наследия.

    Российские правоохранительные органы призывают международное сообщество оказать содействие в задержании и экстрадиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.

    Накануне на Ставрополье задержали осквернивших могилы участников СВО вандалов.

    Ранее на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.

    На петербургском Пороховском кладбище задержали местного жителя, который наклеил оскорбительные плакаты на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Журналист Боуз удивился заявлению Стубба о восстановлении отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о восстановлении отношений с Россией вызвало недоумение у ирландского журналиста Чея Боуза.

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией стало неожиданностью для западных экспертов, передает РИА «Новости».

    «На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе – готовится к барбекю с соседями», – написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    При этом на прошлой неделе Стубб не поддержал мнение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который выступил за нормализацию отношений с Москвой. Стубб тогда подчеркнул необходимость жесткого подхода в отношении России.

    Эти противоречивые заявления вызвали недоумение и ироничные комментарии в западных медиа, став поводом для дебатов о стратегии Финляндии в отношениях с Россией.

    Ранее Стубб заявил, что Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

    В то же время Стубб отметил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила три украинских дрона над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь перехватила и сбила три украинских дрона над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были перехвачены над территорией Брянской области.

    Вечером в понедельник над территорией Брянской области были сбиты шесть украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 12:53 • Новости дня
    «Талибан» оценил процесс снятия запрета на деятельность в России

    «Талибан» назвал ценным шагом правовую процедуру по снятию запрета в России

    Tекст: Александра Юдина

    Движение «Талибан*» (признано террористической организацией, находится под санкциями ООН) считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами, заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

    По его словам, движение «Талибан» считает правовые процедуры по снятию запрета на свою деятельность в России значительным шагом, передает ТАСС.

    Муджахид отметил, что такие действия способствуют улучшению двусторонних отношений между Афганистаном и Россией.

    По словам представителя талибов, это меры, которые помогут укрепить отношения между народами обеих стран и расцениваются как ценный шаг.

    Он подчеркнул, что любые шаги, направленные на улучшение связей между Афганистаном и Россией, считаются положительными и важными.

    В январе МИД России заявил о начале процесса исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    На круглом столе в Москве обсудили советские и современные военные изобретения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Доме Российского исторического общества (РИО) состоялся круглый стол «Изобретения для Победы», посвященный достижениям советской науки в военное время и современным изобретателям.

    Организаторами выступили Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и Российское историческое общество, а в обсуждениях приняли участие известные деятели науки и политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Перед началом дискуссии была открыта тематическая выставка, на которой присутствовал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он отметил вклад инженеров и рабочих в годы войны, подчеркнув, что «каждый произведенный снаряд и танк приблизил Победу». В экспозиции представлены архивные документы, экспонаты периода Великой Отечественной войны, а также современные разработки.

    Нарышкин также подчеркнул, что научно-технологический потенциал Советского Союза сыграл решающую роль в войне и был залогом последующих успехов. Он отметил, что сегодня Россия, сталкиваясь с вызовами, повторяет этот опыт, улучшая характеристики вооружений и применяя инновации в гражданской сфере.

    Зампредседателя комитета Госдумы Владимир Кононов подчеркнул, что за годы войны было внедрено 76 тысяч рационализаторских предложений. Среди ключевых изобретений – массовое производство ППШ-41, запуск антибиотиков и методы защиты от магнитных мин. Кононов отметил важность сохранения традиций инженерной школы в условиях санкций и новых вызовов.

    Замминистра науки Константин Могилевский заявил о планах оцифровки архивов ВОИР. Эта работа, по его словам, станет фундаментом для будущих изобретений и музея. О значимости медицинских открытий военных лет рассказал Константин Пашков, упомянув поливакцину НИИСИ и другие достижения в области здравоохранения.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    Замглавы МИД России и посол Турции обсудили безопасность в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции Танжу Билгич обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море, уделив особое внимание украинскому кризису и поиску путей его урегулирования.

    Вершинин и Билгич обсудили актуальные вопросы международной и региональной проблематики. Основное внимание было уделено украинскому кризису и его урегулированию, передает ТАСС.

    Проблемы в Черном море обсуждались в контексте усилий по обеспечению безопасности судоходства. Отмечалось, что акватория моря требует совместных мер, и российско-турецкие наработки могут стать основой для решения проблем.

    В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость устранения коренных причин украинского конфликта, так как они являются ключевыми для стабилизации региона и дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин обсудил возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Напомним, Эрдоган заверил президента России в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Госдума разрешила регионам выкупать землю с недостроями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий регионам выкупать земельные участки с недостроенными многоквартирными домами у Фонда развития территорий, чтобы устранить проблемы с заброшенными объектами.

    Фонд может отказать в продаже, если ранее было решено завершить строительство на участке либо если он включен в границы комплексного развития территорий, передает ТАСС.

    Дополнительной причиной для отказа может стать проведение торгов или наложение ареста на имущество до поступления ходатайства от губернатора.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что нововведение нацелено на решение проблемы с брошенными стройками, которые портят облик города и занимают потенциально полезные территории. Он отметил, что после выкупа региональными властями участок может быть использован для строительства социально значимых объектов или озеленения.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выделил, что прежний подход, в котором приоритет отдавался компенсации затрат Фонда, создал дефицит социальных объектов в микрорайонах с такими застройками. Он подчеркнул, что эта инициатива долгое время не получала одобрения в правительстве.

    В марте в Твери сгорела недостроенная многоэтажка.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин учредил в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый праздник – День наставника, который будет отмечаться ежегодно 2 марта.

    Указ принят с целью популяризации и развития института наставничества, что подчеркнуто в самом тексте документа, передает ТАСС.

    В январе Минпросвещения разработало проект указа об учреждении Дня наставника 2 марта в России, приурочив его к подписанию указа о знаке отличия «За наставничество» и дню рождения Константина Ушинского.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о сохранении лидерства России на энергорынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Выступая на стратегической сессии, посвященной вопросам развития нефтяной отрасли и угольного комплекса до 2050 года, Мишустин подчеркнул, что Россия активно расширяет логистические маршруты, особенно в сторону дружественных стран, а также финансирует необходимую инфраструктуру, передает ТАСС.

    «Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлении дружественных государств, финансируем соответствующую инфраструктуру», – заявил Мишустин.

    Премьер-министр России также отметил, что страна надежно обеспечивает собственные энергетические потребности. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи является приоритетом, установленным президентом России.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям. Он также называл энергетику основой мирового развития и подчеркивал роль энергетики в укреплении национальных экономик.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу
    Politico: Энергетический кризис в Британии набирает обороты
    Парламент Грузии одобрил американскую версию закона об иноагентах
    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей
    Закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу
    Эксперт: Выплаты по 100 тыс. рублей беременным школьницам не решат проблему жилья

    Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис

    Дональд Трамп пригрозил нанести мощный удар по экспорту российской нефти. Такой, что от его силы пострадают не только Россия и ее два главных покупателя нефти – Индия и Китай, но и сами Соединенные Штаты. Более того, рикошетом сильно заденет весь мир. Это тот случай, когда нет хорошего или плохого сценария, есть только плохие. Ведь, по сути, Трамп угрожает физически убрать российскую нефть с мирового рынка. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............