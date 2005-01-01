В ДТП под Воронежем погиб директор крупного предприятия

Среди семи погибших в ДТП под Воронежем оказался директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко, сообщили в пресс-службе компании «Металлоинвест», куда входит комбинат.

«15 января 2019 года в автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически погибли управляющий директор ОЭМК Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев», – сообщается на сайте компании «Металлоинвест».

Отмечается, что Тищенко начал работать на Новолипецком металлургическом заводе в 1980 году, где прошел ступени от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, в 2011 году стал главным инженером ОЭМК, а в декабре 2018 года был назначен управляющим директором компании.

Удостоен звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный работник Металлоинвеста».

«Металлоинвест» окажет помощь родным и близким всех жертв аварии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате крупного ДТП в Воронежской области погибли семь человек – столкнулись три машины, после чего начался пожар.