В ДТП под Воронежем погибли семь человек

В результате крупного ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили экстренные службы.

Авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-298, передает РИА «Новости».

«На 168-м километре трассы в трех километрах севернее села Вязноватовка в Нижнедевицком районе столкнулись три легковушки, после чего начался пожар. Предварительно, погибли семь человек», – сказал представитель экстренных служб.