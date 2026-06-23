В РПЦ заявили о вреде оккультного контента

В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби

Tекст: Елизавета Шишкова

Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне была проведена в стране в 1965 году.

Сам День памяти и скорби был учрежден 8 июня 1996 года указом президента России в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам.

Вероломное нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз без объявления войны 22 июня 1941 года положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Война унесла 26,6 млн жизней советских граждан, при этом более 8 млн составили потери личного состава вооруженных сил, свыше 1 млн бойцов погибли при освобождении народов Европы от нацизма.

Погибли 13,7 млн мирных жителей, из них 7,4 млн человек были преднамеренно истреблены оккупантами, еще 4,7 млн мирных граждан угнаны в рабство.

Нацисты вели против Советского Союза войну на уничтожение. В 34 субъектах России в 2020–2025 годах прошли суды о признании преступлений нацистов геноцидом советского народа, по решениям этих судов 8 167 959 человек были признаны жертвами геноцида на оккупированной в годы войны территории СССР в границах современной России.

Против Советского Союза воевали не только войска рейха, но и воинские формирования Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Венгрии, а также части из Испании, Албании, Бельгии, Болгарии, Дании, Голландии, Норвегии, Хорватии и других стран. На пике численности под общим немецким командованием, не считая формирований СС, действовали 220-230 тыс. итальянцев, более 630 тыс. румын, 36 тыс. словаков, до 340 тыс. финнов и до 200 тыс. венгров.

Великая Отечественная война показала, что противостоять такому натиску способно только идейно и духовно сплоченное общество. Ежегодно в строю на фронтах находилось от 10,5 до 11,5 млн человек, призванных из разных регионов огромной страны, а Героями Советского Союза стали представители 130 национальностей. К 22 июня 1941 года СССР объединял 16 союзных и 20 автономных республик, девять автономных областей и десять национальных округов, под красными знаменами сражались воины 193 национальностей.

Массовый героизм на фронте дополнялся самоотверженным трудом в тылу. Ярким примером стала судьба блокадников: почти 2 млн жителей Ленинграда были эвакуированы более чем в 40 регионов. С июня по декабрь 1941 года в тыл удалось перевезти 12 млн человек и 2593 предприятия, из них 1523 крупных. Фактически за тысячи километров была перебазирована экономика крупной страны, которая уже через полгода заработала на полную мощность. Подвиг защитников и тружеников отмечен званием «Город-герой» для 12 городов и званием «Крепость-герой» для Брестской крепости.

Традиция сохранения памяти о войне продолжается: с 2006 года 47 городам России присвоено звание «Город воинской славы», а в 2020–2025 годах 70 городов получили почетное звание «Город трудовой доблести».

Великая Отечественная война остается для России ярким примером массового героизма многонационального народа, сплотившегося перед лицом смертельной угрозы.