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Путин поздравил две бригады и полк с присвоением звания «гвардейских»
Российский президент Владимир Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейская» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил командования и личные составы 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады и 89-го гвардейского саперного полка с присвоением почетного наименования «гвардейская», передает ТАСС.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в сообщении. Президент выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу бригад и полка крепкого здоровья и успехов.
25 марта Путин подписал указы о присвоении почетного звания «гвардейская» 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде, 140-й зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаде, а также 89-му саперному полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.