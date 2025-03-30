  • Новость часаХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Франция наводит украинские удары
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    Наземные станции Starlink и 24 пункта управления БПЛА уничтожены войсками «Запад»
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    30 марта 2025, 08:29 • Новости дня

    В Москве начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Соборной мечети Москвы стартовало торжественное богослужение по случаю Ураза-байрам, сопровождаемое проповедью муфтия Равиля Гайнутдина и коллективным намазом.

    В Московской Соборной мечети началось праздничное богослужение по случаю Ураза-байрам, сообщает РИА «Новости». Проповедь проводит глава Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Равиль Гайнутдин. В ходе торжественного мероприятия также запланирован коллективный намаз.

    Муфтий Гайнутдин отметил, что мусульмане России получили поздравительные телеграммы от высокопоставленных государственных деятелей, включая президента Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Мы благодарим их за внимание к последователям ислама, за добрые пожелания в наш адрес. Это очень ценно», – сказал муфтий во время проповеди.

    Кроме того, муфтий подчеркнул уважительное и теплое отношение президента России ко всем религиозным общинам страны. Он отметил, что Путин с любовью относится к мусульманам, Корану и мировой умме, назвав его национальным лидером граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы России Вячеслав Володин ранее поздравлял мусульман с праздником Ураза-байрам.

    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Коментарии (28)
    29 марта 2025, 09:31 • Новости дня
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на телеканале «Спас» о связи иррационального поведения австрийцев и происхождения Гитлера.

    Кнайсль высказала мнение, что австрийское происхождение Адольфа Гитлера не является случайностью, передает РИА «Новости».

    Она основывает свою мысль на личных переживаниях 2020 года, когда, по ее словам, столкнулась с предательством и осуждением со стороны австрийского общества.

    Кнайсль рассказала, что всегда защищала австрийское общество от обвинений в нацизме, но после негативного опыта ее отношения изменились.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что привело к негативным последствиям для Украины.

    Коментарии (9)
    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев заявил о двойной лжи в словах генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины и уважении к Владимиру Зеленскому являются двойной ложью, главу киевского режима не за что уважать, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, передает ТАСС.

    По словам Медведева, заявление о том, что украинское правительство заслуживает уважения, является «двойной ложью».

    «Зеленский потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

    Коментарии (16)
    29 марта 2025, 09:33 • Новости дня
    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
    @ Половко Сергей Николаевич/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

    По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

    Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

    Коментарии (17)
    29 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные активно ведут бои в Гуеве Курской области, препятствуя отступлению спецподразделений ВСУ в Сумскую область через лесные тропы.

    Как сообщает ТАСС, российские военные в Курской области продолжают активные действия в населенном пункте Гуево. Здесь они успешно противостоят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник из силовых структур рассказал, что бойцы ВС России ведут операцию по освобождению территории, параллельно ликвидируя спецподразделения противника.

    Украинская сторона старается максимально задержать продвижение российских военных, чтобы затем отступить в Сумскую область. Однако, по словам собеседника агентства, российские военные осведомлены о планах ВСУ и предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить этот маневр. Таким образом, украинские подразделения лишены возможности безопасного отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области из-за высокого уровня потерь. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих же мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (4)
    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

    Коментарии (9)
    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Коментарии (10)
    29 марта 2025, 17:06 • Новости дня
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов

    В Севастополе нашли и демонтировали камеры, направленные на военные объекты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе проверок на соблюдение миграционного законодательства в Севастополе демонтированы незаконно установленные камеры, направленные на военные объекты и объекты жизнеобеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, в Севастополе в ходе масштабных проверок были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, снимающие военные объекты, сообщает ТАСС. Развожаев сообщил, что камеры были оперативно демонтированы. Проверки начались в субботу и были направлены на контроль за соблюдением миграционного законодательства.

    В результате проверок на соответствие миграционным требованиям правоохранительные органы проверили около 1,5 тыс. участков и жилых строений. В ходе этих мероприятий выявлено шесть человек, нарушивших миграционное законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети, назвав это актом экстремизма. Также сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Крыма, которая собирала данные о военных объектах для передачи зарубежным спецслужбам. Ранее ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене за передачу секретной информации иностранной стороне.

    Коментарии (3)
    29 марта 2025, 14:39 • Новости дня
    Власти Грузии назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны-2008
    Власти Грузии назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны-2008
    @ Sergey Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал три причины, которые вызвали истерию саакашвилевского «Единого национального движения» по поводу расследования комиссией парламента обстоятельств войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Правда очень горькая, и теперь понятна истерия «националов», они очень обеспокоены», – заявил исполсек правящей партии Грузии.

    По его словам, «во-первых, установлено, что приказ открыть огонь отдал (тогдашний президент) Михаил Саакашвили 7 августа в 23 часа 45 минут».

    «Это подтвердил комиссии получивший приказ генерал Гогава», – отметил Мамука Мдинарадзе.

    «Во-вторых, несмотря на наличие соответствующей информации, «Нацдвижение» не предупредило население Кодорского ущелья Абхазии и Цхинвальского региона и тем самым обрекло на гибель собственных граждан», – сказал он.

    «Наконец, спустя два месяца после завершения войны «Нацдвижение» поддержало резолюцию ПАСЕ, признав начало войны и ответственность грузинских солдат», – заявил председатель парламентского большинства.

    Ранее генерал Заза Гогава, который в качестве начальника объединенного штаба Минобороны Грузии осуществлял тогда общее руководство действиями в Южной Осетии, заявил, что Саакашвили 7 августа 2008 года приказал «подавить огневые точки» в Южной Осетии, вопреки мнению грузинских военных.

    Выступая перед парламентской комиссией, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима, в том числе обстоятельства войны-2008, генерал Гогава рассказал, что 7 августа, когда военное руководство обсуждало гибель в зоне конфликта двух грузинских солдат, оно пришло к мнению, что предпочтительнее «ответить терпением».

    Однако вечером того же дня, рассказал Гогава, а именно в 23.45, поступил приказ главнокомандующего Саакашвили «подавить огневые точки противника», после чего грузинская сторона открыла огонь.

    На заседании комиссии экс-начальник объединенного штаба сказал, что в разговоре с тогдашним президентом «предупредил того о рисках эскалации» после открытия огня.

    «В итоге мы не смогли пройти по лезвию ножа, как это удавалось раньше», – сказал генерал.

    Накануне на заседании этой комиссии премьер-министр того периода Зураб Ногаидели сказал, что Саакашвили намеревался пойти на вооруженный конфликт в Южной Осетии еще в 2006 году, что удалось предотвратить.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве

    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве

    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в Москве, обнаружили у гаражей на востоке города, рядом с Измайловским кремлем.

    Тайник со взрывчаткой, которую планировали использовать для теракта в Москве, был найден возле гаражей рядом с Измайловским кремлем, передает РИА «Новости».

    Место, где был обнаружен тайник, расположено возле Серебряно-Виноградного пруда. В непосредственной близости находится также отель «Альфа Измайлово».

    Выбор места для тайника мог быть обусловлен его оживленностью и возможностью скрыться в толпе прохожих. Здесь гуляют молодые родители с детьми, пожилые жители района и владельцы собак.

    В пятницу ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством. Гражданин России проводил разведку у одного из московских МФЦ и имел при себе пятикилограммовую бомбу.

    Коментарии (9)
    29 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

    МВФ: Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ожидает завершение конфликта на Украине в конце 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза МВФ.

    Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, передает РИА «Новости».

    Прогноз также указывает на снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Тем не менее, в случае достижения прогресса в разрешении конфликта, экономическая ситуация на Украине может улучшиться.

    Кроме того, в документе допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе. МВФ подчеркивает важность этой помощи для стабилизации экономической обстановки в регионе.

    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией. Эксперты считают, что Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

    Коментарии (6)
    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    Назван мотив бунта в колонии Свердловской области
    Назван мотив бунта в колонии Свердловской области
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восемь заключенных колонии №46 в Невьянске устроили бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом, угрожая сотрудникам молотком и монтировкой, за что получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет, следует из материалов суда.

    Причиной бунта, произошедшего 25 сентября 2019 года в колонии №46 в Невьянске, стало изъятие сотовых телефонов во время обыска и общее недовольство режимом отбывания наказания, пишет РИА «Новости». Восемь осужденных, недовольных результатами обыска и условиями содержания, устроили массовые беспорядки, уничтожая камеры, громкоговорители и информационные стенды.

    Следствие установило, что инициатором беспорядков был осужденный 1960 года рождения, который угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Свидетели подтвердили, что средства связи были обнаружены в тайнике санузла, что стало триггером для вспышки насилия.

    В октябре 2020 года Невьянский городской суд вынес приговор участникам бунта, назначив им сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы. Свердловский областной суд оставил данное решение без изменений, подтвердив строгий режим для осужденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ИК-19 Иркутской области заключенные устроили массовую драку, в которой участвовали более 200 человек. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ранее в колонии во Владикавказе произошел бунт, в котором участвовал чемпион мира по армрестлингу. Как сообщалось, сотрудники ФСИН были атакованы радикалами, что привело к повышению уровня безопасности в исправительных учреждениях.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не может принять условия нового соглашения с США, предусматривающего контроль над экономическими проектами страны, что ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

    В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

    Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

    Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

    Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

    В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.


    Коментарии (8)
    29 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область

    Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область

    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    @ Thomas Krych/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

    Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».

    Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

    Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    В группировке «Север» сообщили, что украинским войскам было дано распоряжение вклиниться в Курскую и Белгородскую области.

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    В Германии прошли протесты против размещения ракет США
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ
    Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
    В Росавиации рассказали, как кубанский конструктор удешевил Ан-2
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке

    Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости

    Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция наводит украинские удары

    Российская газоизмерительная станция «Суджа» была уничтожена Украиной с конкретной военной помощью Запада – а именно Франции. Именно французские спутниковые системы осуществляли наведение и целеуказание ракет, которыми наносился этот удар. Таким образом, именно Франция вместо США становится главным помощником ВСУ из космоса. Как работают французские военные спутники? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

      4 комментария
    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

      16 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      В дружбе с заграницей надо знать меру

      Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............