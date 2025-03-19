Зачем нам Великий Пост

В эти дни у православных идет Великий Пост – и все больше людей стараются его соблюдать. Рестораны предлагают постное меню – и даже кофе с постным молоком. Почти все слышали, что пост – это время, когда верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи. Это верно – но нам стоит разобраться, зачем.

Чтобы похудеть или дать организму отдохнуть от животных белков и жиров? Это – один из побочных эффектов поста. Это хорошо, но не главное. Это наша национальная традиция, которая соединяет нас с нашими предками? Несомненно, и именно поэтому нам стоит разобраться в том, что она означает.

Великий Пост – это путешествие, паломничество. Паломничество – одна из древнейших религиозных практик; она существовала еще до христианства, а в христианстве заняла очень важное место. Множество людей покидали свои дома и пешком шли к святым местам. Конечно, Паломничеством с большой буквы, паломничеством в абсолютном смысле было посещение Иерусалима – тех мест, где воплотился, проповедовал, был распят и воскрес Христос.

Но люди могли посещать и более близкие места – прославленные монастыри или места жизни почитаемых святых. Это не было тем, что мы бы назвали туризмом. Туризм – это когда вы садитесь в самолет и через пару часов оказываетесь на месте, где ваш ждет комфортабельный номер в отеле. Он лишен того, что для паломничества очень важно. Религиозного подвига.

Паломники (большую часть истории это было неизбежно) шли пешком, терпя немалое утомление и неудобства, довольствуясь суровыми условиями ночлега и скудным питанием.

Зачем? Что меняло их географическое перемещение? Разве Бог ближе к одной точке земной поверхности, чем к другой? Нет, не в этом дело.

Путешествие меняло их самих. Человек, который прилагал усилия и преодолевал трудности, «подвизался», говоря церковным языком, возвращался домой другим. Мы укрепляемся в нашей вере, когда мы ее практикуем. А паломничество было одним из видов такой практики.

Но для того, чтобы пережить опыт самоограничения и путешествия к цели, не обязательно перемещаться в пространстве. Великий Пост – это паломничество, при котором мы географически можем оставаться на месте. Но мы проходим через определенные трудности и ограничения, чтобы измениться – и прийти к его завершению другими. Какова цель этого паломничества? Куда мы идем?

В раннем христианстве крещению предшествовал долгий период подготовки – человек, который готовился присоединиться к Церкви (его назвали катехуменом, или, по-славянски, оглашенным), мог год (или два) потратить на то, чтобы тщательно изучить веру, которую принимал, и укрепиться в своем решении. Великий Пост возник как самый последний и наиболее интенсивный отрезок подготовки к таинству Крещения.

Наступал момент – это происходило в пасхальную ночь – когда новообращенный торжественно отрекался от сатаны и «сочетавался» Христу. Он входил в новый мир, делался подданным нового Царства, умирал для прежней жизни и воскресал к новой. Как говорит апостол, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:4).

В нашей жизни бывают события, которые ее полностью, радикально переворачивают. Вера делает события истории спасения – и в первую очередь смерть и воскресение Христа – такими определяющими событиями в нашей жизни.

Великий Пост – это время, когда мы с благоговейным трепетом и верой к ним приближаемся.

Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь.

Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры среди бурь этого мира.

Церковный календарь, который сложился века и тысячелетия назад, остается с нами через все потрясения истории; что бы ни случилось, будет Великий Пост – и наступит Пасха, когда мы запоем «Христос воскрес из мертвых».

И Великий Пост – это способ войти в этот идущий через века поток веры и благодати. Мы воздерживаемся от мяса и молока не чтобы оздоровиться – хотя это может быть хорошим побочным эффектом. Мы делаем это, чтобы еще раз обозначить для себя и для других – мы верим во Христа, мы принадлежим к Церкви, которую Он основал.