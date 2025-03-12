Стоматолог рассказал о влиянии соблюдения поста на ротовую полость

Tекст: Татьяна Косолапова

В 2025 году период Великого поста выпал на 3 марта и продлится до 19 апреля. Чтобы выдержать этот пост, а он длится 40 дней и является самым продолжительным в году, необходимо крепкое состояние как организма в целом, так и ротовой полости. Для этого до начала поста специалисты рекомендуют обратиться к терапевту и стоматологу, чтобы понять, насколько организм человека готов к такого роду испытанию. В случае, когда он ослаблен, человек может столкнуться с рядом проблем, в том числе связанных с состоянием зубов, говорит Алиев.



«Особенное питание в это время может привести как к положительным, так и отрицательным последствиям. Однако, если держать пост правильно, соблюдать сбалансированное питание (есть разнообразную пищу), а не бездумно питаться одними углеводами, то это большая польза для организма. Благодаря отказу от жирного, калорийного питания улучшается пищеварительная система, снижается холестерин, а значит уходит лишний вес», – делится врач.

Греческий университет Аристотеля провел исследование и доказал, что у 60% соблюдающих пост нормализуется давление, рассказывает специалист. Для зубов польза поста тоже прослеживается – в снижении риска кариеса из-за ограничения сладкого. Также происходит естественное очищение полости рта из-за усиленного слюноотделения, которое может запуститься из-за изменения в первые дни рациона. А высокое содержание клетчатки в виде питания фруктами, зеленью и овощами помогает укрепить десны.

«Стоит понимать, что в начале весны поститься непросто, подходить к этому нужно взвешенно, ибо зачастую за время зимы организм мог накопить усталость и некоторый авитаминоз, который при резком изменении рациона может привести как к проблемам организма, так и ротовой полости. Поэтому важно серьезно подходить к собственному меню», – объясняет Алиев.

Академический журнал Американской академии пародонтологии Journal of Periodontology провел исследование и показал, что если во время поста питаться сбалансировано, то риск воспаления десен снижается на 20%. Но избыток углеводов, например, в виде каш и макарон может увеличить рост вредных бактерий и развить кариес. Дело в том, что из-за несбалансированной еды меняется состав слюны и снижается ее защитные свойства, что приводит к размножению бактерий на зубах. Кроме того, несбалансированное питание без достаточного количества белка и микроэлементов может привести к ослаблению иммунитета. И как следствие – к стоматиту (воспалению слизистой оболочки) и другим заболеваниям полости рта.

«Поскольку во время поста из рациона исключаются мясо и молоко, это приводит к дефициту белка, железа и кальция. А значит может начать разрушаться эмаль зубов, развиваться кариес. Дефицит витамина С, группы В и D приводят к ослаблению костной ткани, поддерживающую зубы, и к заболеваниям десен. Чтобы все-таки выдержать пост и избежать вреда для зубов заранее продумайте рацион. Ешьте побольше обогащенных кальцием, витаминами, белками пищу», – рекомендует стоматолог.

Так восполнить белок помогут бобовые и орехи, восстановить кальций и витамин D – брокколи, зеленые овощи, грибы, соевое или миндальное молоко, рассказывает врач. Также во время поста необходимо есть морковь, цитрусовые, капусту и тыкву, эти продукты укрепят десны. Еще восполнить дефицит витаминов в целом хорошо помогают консервации в виде квашеной капусты. По возможности лучше ограничить мучные изделия, такие сухофрукты как изюм и сладкие фрукты как банан и виноград.

«Пейте как можно больше воды, чтобы предотвратить сухость слизистой. Еще в пост важна гигиена полости рта, не забывайте чистить зубы два раза в день зубной пастой со фтором и использовать ополаскиватели. Цель поста не навредить организму, поэтому грамотно планируйте рацион. Ни в коем случае не сидите на одних сухариках и овсянке на воде. И, конечно, не забывайте про регулярные осмотры у стоматолога», – заключил Алиев.

Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что воздержание в пост служит духовным целям, поэтому совершенно необязательно ограничивать себя в употреблении животной пищи. Многие проповедники, по его словам, говорят, что можно, к примеру, есть мясо, но телевизор не смотреть или не писать посты в соцсетях.