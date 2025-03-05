Религиовед: Соблюдением Великого поста может быть отказ от телевизора или соцсетей

Религиовед Лункин: В миру стремление полностью соблюдать церковный устав часто делает человека фарисеем

Tекст: Татьяна Косолапова

«Пост и молитва нужны не для исцеления от болезней и не для того, чтобы ради спортивного интереса ограничить белковую пищу в рационе», – говорит Лункин. По его словам, у православных, католиков и протестантов главным является спасение души человека, а воздержание в пост служит духовным целям.

«Поэтому многие проповедники говорят, что можно, к примеру, есть мясо, но телевизор не смотреть или не писать посты в соцсетях. И это также будет пост», – поясняет религиовед.

«Для христиан постная пища может быть разной в зависимости от возможностей человека, от состояния здоровья. Больные, беременные и путешествующие вообще освобождаются от поста», – говорит собеседник.

«В православии жесткое соблюдение постных правил характерно и возможно по большей части для монахов в монастыре. Тогда как в миру стремление полностью соблюдать церковный устав часто делает человека фарисеем», – считает Лункин.

Религиовед также полагает, что кошерная еда у последователей иудаизма или халяль у мусульман – это более строгий принцип, которому верующий должен следовать всю жизнь, независимо от календаря.

В 2025 году Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля.