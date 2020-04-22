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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Чем человечество обязано ВОЗ

              ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровне   22 апреля 2020, 11:00
              Фото: Denis Balibouse/Reuters
              Текст: Станислав Борзяков

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              Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование?

              ВОЗ сейчас ругают все, кому не лень: слишком поздно предупредила о коронавирусе, ошиблась в рекомендациях по защите от него, не смогла вовремя остановить эпидемию, выгораживает правительство Китая. Президент США уже приостановил финансирование организации (на долю Америки приходилась значительная часть ее бюджета), а рядовые американцы подали на нее коллективный иск в суд.

              Недовольны и те, кого относят к «ковид-диссидентам» разной степени умеренности. Протестуя против рекомендаций ВОЗ на тему карантина и жесткой самоизоляции, они полагают, что всей планете была навязана ошибочная тактика борьбы с коронавирусом – и в итоге мир сходит с ума, а мог бы поступить как Швеция, сделать ставку на выработку коллективного иммунитета и сэкономить горы денег.

              Будущее рассудит, кто тут прав, но претензии такого рода выдвигались к ВОЗ и прежде. Например, 10 лет назад, когда она преувеличила опасность от свиного гриппа, что вылилось в массовое производство и закупку вакцины, которая в итоге почти не пригодилась. В организации резонно возражают в духе «лучше перебдеть, чем недобдеть», но сверхприбыли фармацевтических компаний мало кого оставляют равнодушными и заставляют вопросить – а нет ли тут сговора?

              В любом случае стоит вспомнить, зачем вообще нужна ВОЗ, перечислив в смете нынешних ошибок – реальных и мнимых – ее главные заслуги перед человечеством.

              Систематизация знаний

              Функционируя при ООН, ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровне. Но само функционирование такого центра было бы невозможно без систематизации медицинских знаний, накопленных человечеством за тысячелетия.

              До создания ВОЗ в 1948 году в данной сфере царил кромешный бардак. В медицинских учебниках и энциклопедиях одни и те же заболевания назывались по-разному, а методы их лечения зачастую противоречили друг другу, опираясь на индивидуальный опыт врачей из разных стран.

              С тех пор был создан перечень основных лекарственных средств и единый классификатор болезней, а рекомендации по лечению каждой из них были оценены и стандартизированы – устаревшие и вредные убрали, новые перепроверили и утвердили. Все это заслуга ВОЗ, по-прежнему анализирующей работу системы здравоохранения в каждой конкретной стране и поддерживающей те врачебные методы, которые показали наилучший результат.

              Кстати, Россию организация неоднократно приводила в пример как образец для подражания. Например, ВОЗ очень высоко оценивает меры российских властей по борьбе с алкоголизмом

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?




              Обсуждение: 5 комментариев

              Победа над оспой

              Натуральная оспа, пожалуй, главный пример сверхуспешного сотрудничества между ВОЗ и нашей страной.

              Вакцину от вирусной болезни, которую некогда называли главным врагом человечества, придумали в Англии – это знает каждый британский школьник. Каждый российский в курсе, что одной из первых в стране ее испытала на себе императрица Екатерина II. Однако между этими событиями и полным уничтожением возбудителя смертельно опасного заболевания прошло более полутора веков.

              В России тотальные прививки от оспы ввели большевики вскоре после прихода к власти. Программа завершилась успехом – инфекция была побеждена, но периодически вновь попадала в страну с гостями из стран вроде Индии. Ввиду этого, а также из желания ассоциировать демонизируемый тогда на Западе СССР с каким-нибудь глобальным гуманитарным проектом, отечественные вирусологи внесли в ВОЗ инициативу по распространению советского опыта прививок на страны третьего мира.

              ВОЗ эту инициативу поддержала, выступив основным организатором и логистическим центром глобальной программы прививания. 22 года спустя было объявлено, что черная оспа побеждена окончательно – штаммы вируса сохранились только в нескольких лабораториях по всему миру.

              Теперь на очереди полиомиелит. Благодаря еще одной глобальной инициативе, запущенной в 1988 году, заболеваемость им в мире сократилась на 99%.

              Противодействие ВИЧ

              В конце 1990-х годов СПИД, или «чума двадцатого века», был назван в числе главных проблем человечества, и ВОЗ перенаправила свои финансовые и организационные ресурсы на этот участок фронта.

              Как известно, лекарства, способного полностью убить вирус иммунодефицита человека внутри человеческого организма, с тех пор так и не появилось. То же можно сказать о вакцине, на разработку которой были потрачены немалые деньги. Верным оказался третий путь – применение ингибиторов, благодаря которым вирус утрачивает свои белковые «ключи» и теряет возможность проникать в живые клетки для размножения.

              Как правило, это довольно токсичные препараты, которые необходимо принимать в рамках целого поддерживающего комплекса. Тем не менее ВИЧ перестал считаться глобальной угрозой – разработанные методы лечения дают человеку шанс на долгую жизнь. Ингибиторы не только препятствуют переходу заражения в стадию смертельного заболевания (то есть СПИДа), но и блокируют дальнейшую передачу вируса через сексуальные контакты.

              Болезни, о которых мы не знаем

              Можно привести целый ряд заболеваний, о которых мало кто слышал только по той причине, что ВОЗ взялась за них до того, как мир стал по-настоящему глобальным и инфекции из бедных тропических регионов просочились в «страны первого мира».

              Среди таких, например, тропическая гранулема, обезображивающая людей столь же эффективно, как оспа, и паразитарная «речная слепота» (онхоцеркоз), прежде приводившая сотни тысяч африканцев к потере зрения. В каждом таком случае утверждалась специальная программа ВОЗ по борьбе с заболеванием, иногда растягивающаяся на десятилетия.

              В результате мы имеем довольно длинный список так называемых забытых болезней, регулярно обновляемый той же ВОЗ.

              Сама организация в числе своих главных достижений неизменно называет рамочную конвенцию по борьбе с употреблением табака, принятую в 2003 году. Почти тотальный запрет в западных странах на курение в ресторанах и кафе проистекает именно из этого документа.

              Все это (мягко говоря) не нравится курильщикам, но невозможно отрицать то, что «мозговой центр» мировой медицины действительно дал бой всемогущим табачным лоббистам, на который прежде мало кто отваживался.

              Еще до того, в 1980-х, специалисты ВОЗ объявили, что в современном мире ущерб от инфекционных заболеваний меркнет в сравнении с ущербом от хронических, зачастую вызванных неправильным образом жизни. Так, проблемы с сердцем уносят жизней больше, чем все тропические паразиты вместе взятые. Ответом стал внедряемый посредством СМИ культ здорового образа жизни, и мода на курение и даже на употребление алкоголя слабеет с каждым новым поколением.

              На очереди борьба с одним из «белых ядов», то есть с сахаром, вызывающим ожирение – еще один спутник многих хронических хворей. Ограничения на его счет пока мало где приняты, но прохладительные напитки с низким содержанием сахара получили широчайшее распространение – и это тоже заслуга ВОЗ.

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