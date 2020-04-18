Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

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18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...

Цензурировать Facebook поручили русофобам

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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              Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 18 апреля 2020, 12:05

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              Накосячили все

              Дональд Трамп – необычный политик. Он обычно делает то, что обещает. В начале апреля хозяин Белого дома пообещал пересмотреть свое отношение к Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) – и 14 апреля объявил, что пересмотрел, причем радикально. Соединенные Штаты перестают финансировать ВОЗ

              Демократы сразу же возвопили, что это незаконно, что  деньги на ВОЗ выделены в рамках американского бюджета, и президент не имеет право их потратить на другие нужды. Однако в Белом доме другая точка зрения – они считают, что законодательство лишь обязует потратить эти средства на помощь международным организациями, что они и сделают. Власти США уверяют, что деньги, сэкономленные за счет отказа от финансирования ВОЗ, пойдут на другие, более важные международные проекты, и американская помощь «продолжит улучшать жизни нуждающихся людей, которым американцы всегда помогали».

              Теоретически, конечно, Белый дом может и вернуться к финансированию ооновской организации –формально речь идет лишь о «приостановке» выплат - на время подготовки специального доклада, который должен оценить роль ВОЗ «сокрытии информации, а также в грубейших ошибках в деле борьбы с распространением коронавируса». Под ошибками Трамп понимает, например, критику со стороны ВОЗ принятого Белым домом в начале эпидемии решения отменить все авиаперелеты в Китай, а также слишком уж «прокитайские» решения, которые принимала организация. «ВОЗ финансируется в основном из США, но при этом она китаецентрична», – возмущается Трамп.

              Наказывая ВОЗ, Трамп преследует очень простую задачу: переложить на ВОЗ и Пекин (а еще лучше – на сговор ВОЗ и Пекина) вину за распространение эпидемии в мире и в Соединенных Штатах. Таким образом Белый дом хочет нанести удар по росту репутации КНР (которая активно помогает всем странам бороться с коронавирусом), а также переложить на международных бюрократов и китайских коммунистов вину за провал борьбы с коронавирусом в США. Трамп уверяет: «чрезмерное доверие ВОЗ к данным из Китая привело к тому, что количество зараженных коронавирусом в мире выросло в 20 раз».

              Фото: Doug Mills/Global Look Press

              И в его словах есть доля правды. Китай начал масштабную борьбу с вирусом лишь в 20 числах января. По данным некоторых мартовских исследований, если бы Пекин начал бороться нефармацевтическими методами – то есть через карантин – с эпидемией на три недели раньше, чем он начал, то число больных от коронавируса сократилось бы на 95% (одна неделя – 66%, а две недели – 86%). И при этом ВОЗ не стала публично критиковать ни промедление Пекина, ни его скрыть данные о заболевших, ни наказание властями китайских врачей, которые в конце прошлого года били тревогу.

              А 14 января в своем официальном аккаунте фактически ретвитнула китайское заявление о том, что вирус не передается от человека к человеку. По мнению американцев, ВОЗ фактически доверилась китайской пропаганде – но не проверяла самолично эти данные, и вплоть до февраля не добилась разрешения Пекина отправить собственные команды в места заражения, чтобы самой оценить степень опасности вируса.

              Неудивительно, что в Конгрессе уже создается специальная комиссия для расследования действий Китая и ВОЗ, а ряд конгрессменов, не дожидаясь итогового доклада, призывают главу ВОЗ Тедроса Габрейесуса уйти в отставку ради «восстановления репутации организации во всем мире».

              Аморально и неэффективно

              В то же время никаких железобетонных доказательств китаецентричности ВОЗ ни у Трампа, ни у других американских экспертов нет. ВОЗ – обычная ООНовская структура со всеми ее недостатками. Царство бюрократии, где на транспортные расходы персонала тратится в два раза больше денег, чем на поставки медицинских материалов. И, как бюрократы, чиновники ВОЗ зависят от информации, которую дают другие страны.

              Да, американцев может не устраивать то, что, условно, информацию от «правильных демократических стран» в ВОЗ ставят на одну доску доверия с данными, которые предоставляют «неправильные авторитарные страны» наподобие России и Китая – но такова особенность ООН. Она не является свидетельством того, что ВОЗ является «кошачьей лапкой» Пекина. И тем более не является основанием для правительства США перестать выделять на поддержание этой лапки 400 миллионов долларов в год (это примерно 15 процентов от бюджета организации).

              Поэтому Трамп совершил ошибку – и дело даже не только в том, что он клевещет на ВОЗ. Дело в том, что его попытка сыграть в ковбоя будет иметь для США и для их президента очень неприятные последствия.

              Так, действия Трампа многие уже сочли аморальными. Весь мир находится в разгаре войны с коронавирусом, и страны накачивают деньгами важнейшую международную организацию в области здравоохранения. Великобритания добавила в бюджет ВОЗ 80 миллионов долларов (в рамках общего 250-миллионного пакета, откуда пойдут деньги и в ЮНИСЕФ, в программы ООН по продовольствию и помощи беженцам и т.п.). Канада раскошелилась на 50 миллионов, Китай в начале марта дал 20 миллионов. А Америка (которая на состоянию на конец марта должна была выплатить ВОЗ почти 100 миллионов долларов) самоустраняется. Возможно, организация и не нужна Штатам для борьбы с коронавирусом (бюджет ВОЗ – это четверть от бюджета американского Центра по контролю над заболеваниями), однако, как верно отмечают ряд экспертов, помощь ВОЗ жизненно необходима ряду африканских, латиноамериканских и азиатско-тихоокеанских стран.

              Неудивительно что тот же Африканский Союз полностью поддержал ВОЗ. «Избавьте нас от большой политики – Африке она не нужна», – пишет президент Руанды Пол Кагаме. А без победы над коронавирусом в странах третьего мира никто из жителей государств «Золотого миллиарда» не может чувствовать себя в безопасности.

              Именно поэтому действия Трампа посчитали «неоправданными» не только в Африке, но и в Европе. Даже ассоциации американских врачей и медсестер не поддержали инициативу президента Соединенных Штатов прекратить финансирование ВОЗ в ситуации, когда «мир столкнулся с самым серьезным кризисом в области здравоохранения за последние 100 лет». Директор Центра по контролю за заболеваниями (антиэпидемиологическая служба США) Роберт Редфилд предложил оставить все разборки с ВОЗ на потом – после завершения эпидемии.

              А главный редактор известнейшего медицинского журнала Lancet Ричард Хортон назвал решение Трампа «преступлением против человечества» и призвал «каждого ученого, работника системы здравоохранения, каждого гражданина… сопротивляться и восстать против этого ужасающего предательства глобальной солидарности».

              Любопытно, но Трамп предает не только глобальную солидарность, но и собственноручно обозначенные им внешнеполитические задачи. Президент США хочет наказать ВОЗ за слишком лояльное отношение к Пекину – и это понятно. Как сказал один умный, но не очень хороший человек, «добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем только добрым словом». Однако доброе слово все равно нужно – Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию, делает Китай официальным «козлом отпущения» за американские ошибки и фактически превращает весь мир в бесплатных адвокатов КНР.

              Как говорит бывший спецпосланник США по борьбе с терроризмом Бретт МакГурк, действия Трампа свидетельствуют о «панике и слабости» Белого дома, который не понимает, как сопротивляться ползучему росту китайского влияния в международных институтах. В том числе и в ООН, где китайцы уже возглавляют 4 из 15 специализированных агентств. Китай -  второй спонсор организации и первый по числу миротворцев в ооновских миссиях (не просто первый – численность китайского миротворческого корпуса больше, чем у остальных постоянных членов Совбеза вместе взятых).

              Казалось бы, рецепт очень прост – нужно укреплять собственные позиции в этих организациях, как делали предыдущие американские президенты. Американское глобальное господство основывается как раз на контроле США над институтами глобального управления. ВТО, МВФ, Всемирным банком – и, в том числе, ВОЗ. Однако идеология Трампа – это не глобализм, а национальный эгоизм. Благодаря этой политике можно сделать Америку великой, но нельзя выиграть у Китая борьбу за лидерство в мире.


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