Глава дипломатии ЕС пообещал выделить ВОЗ дополнительные средства

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал генсеку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу работать над предоставлением дополнительных средств в связи с решением США приостановить финансирование. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Верховный представитель выразил обеспокоенность в связи с решением Соединенных Штатов приостановить свое финансирование ВОЗ и обязался работать над мобилизацией дополнительных ресурсов. ЕС уже выделил 114 млн евро в ответ на призыв ВОЗ отреагировать на пандемию», – отмечается в нем, передает ТАСС.

В документе говорится, что Боррель и Гебрейесус «обсудили текущую ситуацию, важную работу ВОЗ по пресечению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций в меры по обеспечению готовности для борьбы с этой и будущими пандемиями».

«Существующие слабые места следует тщательно устранять и не жалеть усилий для этого», – подчеркивается в заявлении.

Ранее Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), на что немедленно отреагировал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

МИД России в свою очередь назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ ударом «под дых». Также работу Всемирной организации здравоохранения поддержала канцлер Германии Ангела Меркель на совещании лидеров G7.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД