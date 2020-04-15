Глава ВОЗ отреагировал на решение США не финансировать организацию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отреагировал на решение США приостановить взносы в организацию.

«Мы сожалеем о решении президента США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения», – сказал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Он призвал сохранить единство ВОЗ во время борьбы с пандемией коронавируса.

«Сейчас время для всех нас быть едиными в нашей общей борьбе против общей угрозы, опасного врага», – отметил Гебрейесус.

Руководитель организации пояснил, что сейчас ВОЗ оценивает влияние выхода США из финансирования и «работает с партнерами, чтобы закрыть финансовые проблемы», чтобы обеспечить беспрерывную деятельность.

США на протяжении долгого времени были партнером организации, отметил он.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может потерять более 14% бюджета из-за отказа президента США Дональда Трампа финансировать организацию.

Трамп сообщал, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ВОЗ – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет. Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов.