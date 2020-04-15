Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ

Москва призывает Вашингтона воздержаться от дальнейших атак на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков после решения США приостановить финансирование организации.

«Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико- биологической сфере, а, наоборот, укреплять это сотрудничество, формировать базу для его дальнейшего совершенствования», – цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, ршение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ является проявлением эгоистичного подхода к борьбе с пандемией коронавируса.

«Вчерашнее объявление Вашингтона о приостановке финансирования ВОЗ для нас представляется весьма тревожным. Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией», – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что этот шаг со стороны США «заслуживает осуждения и всяческого порицания», «это удар по организации».

Рябков отметил, что организация ведет свою деятельность в полном соответствии уставом и пользуется большим авторитетом в мире.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение США доказывает, что для Вашингтона важно найти «виноватых».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее выражал надежду, что США продолжат платить взносы в бюджет ВОЗ.

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