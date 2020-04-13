Глава ВОЗ выразил надежду на продолжение финансирования со стороны США

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что США продолжат платить взносы в бюджет ВОЗ.

«На настоящий момент, как вы знаете, США вносят самый большой взнос в ВОЗ», – передает его слова ТАСС.

Гебрейесус отметил, что неоднократно встречался с Трампом с 2017 года, а последний раз говорил с ним по телефону две недели назад.

«Насколько я знаю, он (президент США) настроен на оказание поддержки. Я надеюсь, что финансирование ВОЗ продолжится», – добавил Гебрейесус.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ. Директор европейского подразделения ВОЗ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения во время острой борьбы с пандемией.

В Кремле выразили надежду, что заявления США о пересмотре выделяемых ВОЗ средств не подорвут ее работу.