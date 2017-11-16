Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии

Взгляд
15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
Разделы

Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
Перейти а раздел…

Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
Перейти а раздел…

США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 135 комментариев

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 98 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
      Подробности...

      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
      Подробности...

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Бельгийские F-16 сопроводили российские Ту-160 над Северным морем
          Власти Перми объяснили, как виновник поножовщины попал в школу без пропускаЛавров назвал причину приостановки возврата Киеву оружия из КрымаНа Курилы в 2018 году проложат подводный кабельРоссиянина в Белоруссии приговорили к 16 годам колонии
          Появилось видео задержания организатора резни в пермской школеСМИ: Финская компания отказалась от поставки генераторов в КрымОполченцы ЛНР сбили украинский беспилотникЭрдоган пообещал уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы»
          Полиция Гданьска рассказала о ситуации с нападением на российских туристовУкраинское издание извинилось за новость о «письмах Порошенко к ФСБ»МВД начало проверку данных о массовом избиении сотрудников ДПС в ПодмосковьеЛавров обсудил с Климкиным освобождение пленных в Донбассе

          Главная тема


          Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

          «противоречит рекомендациям»


          МВФ предъявил Украине новые претензии

          урок истории


          National Interest опубликовал статью о праве России на Крым

          «ошибочный подход»


          Лавров: Запад искусственно масштабирует тему Украины в отношениях с Россией

          выборы – 2018


          Политологи оценили историю с зарубежными счетами коммуниста Грудинина

          «мощно использовала»


          Экс-главком ВМС Украины оценил успехи российской армии в Крыму

          Догнали и перегнали


          Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

          «придраться не к чему»


          Запашный придумал, что надо написать на форме российских олимпийцев

          «признаки сепаратизма»


          Украинцы стали «стучать» на слушающих русские песни соседей

          «компьютерный гений»


          Антон Крылов: Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски

          глобальные прогнозы


          Лев Пирогов: Новый доклад Римского клуба называется «Come Оn!» («Поехали!»). А куда поехали-то?

          «Доклад Кардина»


          Дмитрий Дробницкий: Под стратегическое сдерживание России в Вашингтоне подвели теоретический базис

          на ваш взгляд


          Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?

          Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии

          История одной из самых выдающихся систем бесплатного здравоохранения в мире близка к концу   15 января 2018, 10:24
          Фото: Toby Melville/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Еще недавно систему здравоохранения Великобритании считали одной из лучших в мире, ставя в пример и России по части качества, и США, ведь, в отличие от американцев, британцев лечили бесплатно. Теперь реалии другие: огромные очереди в клиниках, нехватка коек и персонала, ночующие на полу больные, десятки тысяч отложенных операций. Что же произошло?

          Знаменитая на весь мир служба бесплатного здравоохранения Великобритании не раз сталкивалась с тяжелыми системными проблемами. Так, в традицию вошли ее «зимние кризисы», когда в результате эпидемии гриппа и пика простудных заболеваний приемные покои больниц и отделения скорой помощи забивают толпы пациентов, вынужденных часами ждать очереди на прием. Однако кризис 2017–2018 года бьет все рекорды.

          Больницы переполнены с осени прошлого года. Отменяются плановые посещения хронических больных, хирурги проводят только экстренные вмешательства, десятки тысяч операций отложены на неопределенный срок – не хватает ни мест, ни персонала.

          В отделениях скорой помощи пациенты ждут приема по полдня и больше. А после того как их все-таки согласятся принять в больницу, еще по 10–12 часов дожидаются, пока им предоставят койко-место.

          Тут надо понимать, что скорая помощь в Англии работает совсем не так, как в России. Уговорить оператора прислать на дом машину довольно трудно – обычно он предлагает самим привезти больного на такси в отделение скорой помощи при больнице. В итоге в этих отделениях скапливаются десятки человек с самыми разными заболеваниями – у кого грипп, у кого перелом, у кого осложнение беременности, у кого подозрение на инфаркт или инсульт. Медики стараются, чтобы прибывший самоходом пациент попал на прием к врачу в течение четырех часов. Но в 2017 году этот норматив выдерживать не удалось.

          Бывший глава NHS (национальной службы здравоохранения) Ян Филочовский утверждает, что за последние семь лет время ожидания в отделениях скорой помощи выросло в 5,5 раза. К январю показатели ожидания в очереди стали настолько плохими, что NHS Англии просто перестала публиковать еженедельные отчеты о них.

          Те, кого привозят на скорой, дожидаются приема на носилках. Тем, кто приехал самостоятельно, выдают кресла-коляски или просто рассаживают на стулья. В больнице в Вейкфилде дошло до того, что пациентам пришлось спать прямо на полу. В других больницах на кроватях, но по очереди – коек не хватает даже на уровне необходимого минимума.

          Несколько дней назад главные врачи 68 отделений скорой помощи написали письмо премьер-министру Терезе Мэй. Они сообщают, что в каждой из их больниц по 120 пациентов в день ждут помощи прямо на носилках и не могут получить необходимый уход вовремя, что неизбежно ведет к осложнениям и повышению смертности. «Пациенты преждевременно уходят из жизни прямо в больничных коридорах», – пишут медики, требуя экстренного финансирования.

          Усугубляют кризис NHS и растущие кадровые проблемы. Средняя зарплата около 1800 фунтов в месяц (порядка 140 тысяч рублей) регулярно привлекала в Англию десятки тысяч врачей и медсестер из Испании, Португалии, Польши и Прибалтики. Однако после «Брексита» начался их массовый исход на родину – медперсонал не понимает своих перспектив в Британии и ищет работу на континенте. Осложнили их жизнь и новые, более строгие правила приема экзамена по английскому языку.

          Дело могли бы поправить все еще многочисленные медсестры. Однако от них требуется регулярно проходить курсы повышения квалификации, а многие теперь не могут себе этого позволить – правительство резко сократило стипендии для слушателей таких курсов. В итоге количество медсестер в системе NHS сокращается из года в год, а врачи мечтают о частной практике – она для них несравненно выгоднее.

          Чиновники доказывают, что проблемы больниц временные и связаны с сезонной эпидемией гриппа. На деле они носят системный характер и начались год назад, когда правительство тори в два раза сократило запланированное увеличение бюджета на медицину – с 5,2 до 2,6%. В 2017–2018 годах казна должна была перевести трестам NHS более 89 миллиардов фунтов (почти 7 триллионов рублей). Это подразумевало сокращение коек на 14 тысяч мест и закрытие многих приемных отделений в маленьких городах и деревнях. Результаты этой бюджетной политики и расхлебывают сегодня англичане.

          «Факты таковы, что NHS хронически и жестоко недофинансируется, – пишут Терезе Мэй главврачи отделений скорой помощи. – Нам не хватает ни коек, ни персонала, чтобы успешно решать проблемы со здоровьем нашего стареющего населения».

          «Каждый день пациенты умирают или терпят чудовищное снижение уровня медобслуживания, – подтверждает бывший министр здравоохранения Норман Лэмб. – Тереза Мэй не может и дальше игнорировать этот кризис. Министры должны или обеспечить нормальное финансирование NHS, или жить с руками в крови».

          Судя по всему, министры выберут второе. Как и во многих других странах мира, правительство Великобритании делает сегодня все, чтобы сократить расходы на социалку и буквально вынудить пациентов обращаться за услугами в частные клиники. Естественно, пациенты упираются – стоимость коммерческой медицины в Англии буквально зашкаливает. Цена на рядовую консультацию лондонского терапевта без анализов и обследований начинается от 200 фунтов (15 тысяч рублей). Как результат – гигантские очереди в отделениях скорой помощи и приемных врачей общей практики постоянно растут.

          Споры британских врачей и чиновников звучат узнаваемо – точно такие же ведутся и в России. Правительство требует эффективного расходования средств, а медики отвечают, что недостаток средств просто не позволяет им эффективно лечить людей. «Нехватка кадров и средств в NHS – хроническая, жесточайшая проблема. Она постоянно растет. Она сводит на нет всю хваленую «эффективность», потому что нельзя работать эффективно, если вам все время чего-то недостает», – пишет в газете Guardian экс-глава NHS Филочовский.

          Сегодняшняя ситуация с недофинансированием NHS напоминает британцам историю с английскими железными дорогами. В 1970–1980-е годы, когда они принадлежали государству, пассажирские перевозки находились в перманентном кризисе. Поезда опаздывали или вообще отменялись без предупреждения, сервис был ниже всякой критики. Правительство финансировало отрасль все хуже и хуже, а при Маргарет Тэтчер недофинансирование достигло таких масштабов, что чудовищным состоянием железных дорог возмутилась буквально вся страна. Это позволило ее преемнику Джону Мейджору стремительно приватизировать железные дороги – «по просьбам возмущенных пассажиров».

          С тех пор билет на банальную электричку в Англии – один из самых дорогих в мире.

          Сегодня англичане опасаются того, что подобную схему правительство собирается прокрутить и в случае с NHS. Сначала бесплатную медицину загонят в искусственно созданный кризис. А потом «по просьбам возмущенных пациентов» приватизируют всю отрасль. Так закончится история одной из самых выдающихся систем бесплатного здравоохранения в мире.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............