Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии

Еще недавно систему здравоохранения Великобритании считали одной из лучших в мире, ставя в пример и России по части качества, и США, ведь, в отличие от американцев, британцев лечили бесплатно. Теперь реалии другие: огромные очереди в клиниках, нехватка коек и персонала, ночующие на полу больные, десятки тысяч отложенных операций. Что же произошло?

Знаменитая на весь мир служба бесплатного здравоохранения Великобритании не раз сталкивалась с тяжелыми системными проблемами. Так, в традицию вошли ее «зимние кризисы», когда в результате эпидемии гриппа и пика простудных заболеваний приемные покои больниц и отделения скорой помощи забивают толпы пациентов, вынужденных часами ждать очереди на прием. Однако кризис 2017–2018 года бьет все рекорды.

Больницы переполнены с осени прошлого года. Отменяются плановые посещения хронических больных, хирурги проводят только экстренные вмешательства, десятки тысяч операций отложены на неопределенный срок – не хватает ни мест, ни персонала.

В отделениях скорой помощи пациенты ждут приема по полдня и больше. А после того как их все-таки согласятся принять в больницу, еще по 10–12 часов дожидаются, пока им предоставят койко-место.

Тут надо понимать, что скорая помощь в Англии работает совсем не так, как в России. Уговорить оператора прислать на дом машину довольно трудно – обычно он предлагает самим привезти больного на такси в отделение скорой помощи при больнице. В итоге в этих отделениях скапливаются десятки человек с самыми разными заболеваниями – у кого грипп, у кого перелом, у кого осложнение беременности, у кого подозрение на инфаркт или инсульт. Медики стараются, чтобы прибывший самоходом пациент попал на прием к врачу в течение четырех часов. Но в 2017 году этот норматив выдерживать не удалось.

Бывший глава NHS (национальной службы здравоохранения) Ян Филочовский утверждает, что за последние семь лет время ожидания в отделениях скорой помощи выросло в 5,5 раза. К январю показатели ожидания в очереди стали настолько плохими, что NHS Англии просто перестала публиковать еженедельные отчеты о них.

Те, кого привозят на скорой, дожидаются приема на носилках. Тем, кто приехал самостоятельно, выдают кресла-коляски или просто рассаживают на стулья. В больнице в Вейкфилде дошло до того, что пациентам пришлось спать прямо на полу. В других больницах на кроватях, но по очереди – коек не хватает даже на уровне необходимого минимума.

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Несколько дней назад главные врачи 68 отделений скорой помощи написали письмо премьер-министру Терезе Мэй. Они сообщают, что в каждой из их больниц по 120 пациентов в день ждут помощи прямо на носилках и не могут получить необходимый уход вовремя, что неизбежно ведет к осложнениям и повышению смертности. «Пациенты преждевременно уходят из жизни прямо в больничных коридорах», – пишут медики, требуя экстренного финансирования.

Усугубляют кризис NHS и растущие кадровые проблемы. Средняя зарплата около 1800 фунтов в месяц (порядка 140 тысяч рублей) регулярно привлекала в Англию десятки тысяч врачей и медсестер из Испании, Португалии, Польши и Прибалтики. Однако после «Брексита» начался их массовый исход на родину – медперсонал не понимает своих перспектив в Британии и ищет работу на континенте. Осложнили их жизнь и новые, более строгие правила приема экзамена по английскому языку.

Дело могли бы поправить все еще многочисленные медсестры. Однако от них требуется регулярно проходить курсы повышения квалификации, а многие теперь не могут себе этого позволить – правительство резко сократило стипендии для слушателей таких курсов. В итоге количество медсестер в системе NHS сокращается из года в год, а врачи мечтают о частной практике – она для них несравненно выгоднее.

Чиновники доказывают, что проблемы больниц временные и связаны с сезонной эпидемией гриппа. На деле они носят системный характер и начались год назад, когда правительство тори в два раза сократило запланированное увеличение бюджета на медицину – с 5,2 до 2,6%. В 2017–2018 годах казна должна была перевести трестам NHS более 89 миллиардов фунтов (почти 7 триллионов рублей). Это подразумевало сокращение коек на 14 тысяч мест и закрытие многих приемных отделений в маленьких городах и деревнях. Результаты этой бюджетной политики и расхлебывают сегодня англичане.

«Факты таковы, что NHS хронически и жестоко недофинансируется, – пишут Терезе Мэй главврачи отделений скорой помощи. – Нам не хватает ни коек, ни персонала, чтобы успешно решать проблемы со здоровьем нашего стареющего населения».

«Каждый день пациенты умирают или терпят чудовищное снижение уровня медобслуживания, – подтверждает бывший министр здравоохранения Норман Лэмб. – Тереза Мэй не может и дальше игнорировать этот кризис. Министры должны или обеспечить нормальное финансирование NHS, или жить с руками в крови».

Судя по всему, министры выберут второе. Как и во многих других странах мира, правительство Великобритании делает сегодня все, чтобы сократить расходы на социалку и буквально вынудить пациентов обращаться за услугами в частные клиники. Естественно, пациенты упираются – стоимость коммерческой медицины в Англии буквально зашкаливает. Цена на рядовую консультацию лондонского терапевта без анализов и обследований начинается от 200 фунтов (15 тысяч рублей). Как результат – гигантские очереди в отделениях скорой помощи и приемных врачей общей практики постоянно растут.

Споры британских врачей и чиновников звучат узнаваемо – точно такие же ведутся и в России. Правительство требует эффективного расходования средств, а медики отвечают, что недостаток средств просто не позволяет им эффективно лечить людей. «Нехватка кадров и средств в NHS – хроническая, жесточайшая проблема. Она постоянно растет. Она сводит на нет всю хваленую «эффективность», потому что нельзя работать эффективно, если вам все время чего-то недостает», – пишет в газете Guardian экс-глава NHS Филочовский.

Сегодняшняя ситуация с недофинансированием NHS напоминает британцам историю с английскими железными дорогами. В 1970–1980-е годы, когда они принадлежали государству, пассажирские перевозки находились в перманентном кризисе. Поезда опаздывали или вообще отменялись без предупреждения, сервис был ниже всякой критики. Правительство финансировало отрасль все хуже и хуже, а при Маргарет Тэтчер недофинансирование достигло таких масштабов, что чудовищным состоянием железных дорог возмутилась буквально вся страна. Это позволило ее преемнику Джону Мейджору стремительно приватизировать железные дороги – «по просьбам возмущенных пассажиров».

С тех пор билет на банальную электричку в Англии – один из самых дорогих в мире.

Сегодня англичане опасаются того, что подобную схему правительство собирается прокрутить и в случае с NHS. Сначала бесплатную медицину загонят в искусственно созданный кризис. А потом «по просьбам возмущенных пациентов» приватизируют всю отрасль. Так закончится история одной из самых выдающихся систем бесплатного здравоохранения в мире.