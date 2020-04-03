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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

В Швеции по-прежнему открыты бары, рестораны и прочие увеселительные заведенияФото: Rob Schoenbaum/Global Look Press
Одной из немногих стран в мире, отказавшихся вводить жесткий карантин из-за распространения коронавируса, остается Швеция. Правительство верит, что общество должно сохранять прежний образ жизни, чтобы спасти экономику государства. Но действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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              Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

              В Швеции по-прежнему открыты бары, рестораны и прочие увеселительные заведения   3 апреля 2020, 10:58
              Фото: Rob Schoenbaum/Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Одной из немногих стран в мире, отказавшихся вводить жесткий карантин из-за распространения коронавируса, остается Швеция. Правительство верит, что общество должно сохранять прежний образ жизни, чтобы спасти экономику государства. Но действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи?

              Эпидемия коронавируса продемонстрировала, что централизованные государства справляются с кризисом гораздо лучше, чем либеральные демократии. Если в большинстве последних наблюдается хаос и крайне высокий уровень смертности (Италия – 11,7%, Испания – 8,8%, Великобритания – 8%, Франция – 6,7%), то в Китае власти смогли драконовскими мерами по контролю населения остановить эпидемию и удержать уровень смертности на 4% – и это учитывая количество умерших в начале распространения болезни.

              В Российской Федерации тоже предпринимаются умеренные карантинные мероприятия. Которые, в сочетании с мобилизационными возможностями властей и готовностью населения подчиниться временному ограничению прав позволяют пока удерживать уровень смертности на 1%.

              Еще немного – и миф о преимуществе либеральной демократии над авторитарными моделями будет разрушен. Выяснится, что вера во взрослое и ответственное поведение либерального гражданина является пустышкой, что только жесткие действия властей по контролю за человеческим стадом могут спасти его от различных «волков».

              И сейчас единственная, по сути, надежда коллективного Запада – это Швеция. Страна, в которой и близко нет никакого карантина. Страна, где упор делается не на авторитарные меры, а на сознательность граждан, нордический характер властей и на трезвый отказ от преувеличения опасности коронавируса.

              Что же там происходит?

              Переболеть лучше и выгоднее

              Суть шведской стратегии в том, что не нужно ложиться костьми на пути распространения вируса – достаточно лишь защитить от него наиболее уязвимую часть населения (то есть пожилых людей). И сделать это просто, ведь пожилые люди в Швеции обычно живут отдельно – дети разъезжаются по достижении 18-19 лет. Все, что нужно – это минимальное социальное дистанцирование, поэтому премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал население проявлять «индивидуальную ответственность» и ограничить контакты.

              Но ограничить в шведском понимании – это далеко не то же самое, что в российском. Да, власти также закрыли университеты – но при этом не стали закрывать школы и детсады. По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, отправка ребят по домам либо лишит страну до четверти медперсонала, который должен будет сидеть дома со своими детьми, либо вызовет резкий скачок заболевания среди пожилых, если тех попросят выйти из самоизоляции и заняться внуками. Не стали закрывать и развлекательно-досуговую часть экономики (бары и рестораны), а также устраивать в стране карантин по итальянским лекалам.

              На первый взгляд, это странно. Ведь основные математические модели развития коронавируса показывают, что наиболее эффективной стратегией борьбы с болезнью является закрытие объектов, где собираются люди со всей округи. Но все дело в том, что в Швеции и не собираются останавливать болезнь.

              Власти страны уверены, что молодежь вполне может переболеть коронавирусом, получить от него иммунитет и жить дальше без риска заболеть снова. Поэтому заболевшим людям рекомендуется сидеть дома, но разрешается пойти на работу через пару дней после того, как их самочувствие улучшится. Чиновники призывают молодых шведов быть ответственными, но в то же время ходить в магазины, кафе, развлекаться – и таким образом позаботиться о малом бизнесе в стране.

              А заботиться необходимо, ведь из-за эпидемии коронавируса Швеция (чья экономика очень зависит от международной торговли) уже вваливается в серьезнейший экономический кризис, который может превзойти даже крах 2008 года. Эксперты прогнозируют падение ВВП до четырех или даже до восьми процентов, рост безработицы до 10%. Понятно, что если власти сейчас введут карантин, они лишь усугубят экономические проблемы – поэтому, собственно, шведское правительство его и не вводит.

              Массовые эксперименты

              Естественно, публично все это объясняется не экономическими или тем более геополитическими, а идеологическими причинами – из серии «мы не можем все запрещать» и «нам нужно ответственное поведение граждан». «Швеция выступает за добровольные меры, потому что мы привыкли так жить. И наш опыт показывал, что этот подход вполне себя оправдывал», – уверяет Андерс Тегнелл. Проблема в том, что сейчас шведская традиция противоречит объективной реальности.

              Изначально Швеция была не единственной европейской страной, которая решила бороться с коронавирусом не через карантин, а через иммунитет. Таким же путем шли Великобритания с Нидерландами – однако оба этих государства в итоге свернули с него на проверенную дорожку карантина.

              Причина проста – ставка на ответственное поведение населения не сработала, начинался рост числа заболевших по экспоненте, и он пробивал потолок возможностей системы здравоохранения. Британские медики фактически взбунтовались – они заявили: если в стране не предпримут жесткие меры карантина, на тот свет отправится четверть миллиона британцев.

              Неудивительно, что шведские врачи и вирусологи тоже бунтуют, пишут гневные письма, требуют закрыть хотя бы развлекательные заведения и уже называют стратегию властей «массовым экспериментом над десятью миллионами человек». Экспериментом, который уже проваливается. По состоянию на вечер 1 апреля в Швеции было около пяти тысяч заразившихся, из которых 239 человек (то есть около 5%) умерло. Однако тут важны не цифры, а темпы роста – а они весьма наглядные. За неделю, с 23 марта по 1 апреля, число заболевших выросло почти в 2,5 раза, а число погибших – почти в 10 раз.  

              И среди пострадавших (в том числе и тяжелых) множество молодых людей.

              Не исключено, что настоящее количество заболевших еще больше – ведь до недавнего времени молодежь банально не тестировали, даже если у них были симптомы коронавируса. В результате по состоянию на конец марта в Швеции протестировали менее 40 тысяч человек. Лишь 31 марта шведские власти озаботились переходом к стратегии полномасштабного тестирования населения – и, по словам министра здравоохранения Лены Халленгрен, планируют тестировать от 20 до 30 тысяч человек в неделю.

              При этом автор «шведской стратегии» Андерс Тегнелл и не отрицает возможность повторения в его стране итальянского сценария. «Не исключаю, что этим все для нас и закончится – вне зависимости от того, что мы делаем. Я вообще не уверен, что наши действия как-то влияют на темпы распространения коронавируса. Но мы посмотрим».

              После этих слов Андерс Тегнелл продолжает занимать свой пост и вести Швецию в светлое итальянское будущее.


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