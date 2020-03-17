Финляндия ограничила движение через границу

С 19 марта Финляндия ограничит передвижение через границу из-за коронавируса, сообщила глава МВД страны Мария Охисало.

«Движение через границу будет ограничено с 19 марта по 13 апреля», – заявила Охисало, передает ТАСС.

По ее словам, на границах Финляндии внутри Шенгенской зоны правительство также вернет себе контроль, при этом грузы через границу проходить не перестанут.

Она добавила, что в стране закроют все аэропорты за исключением аэропорта в Хельсинки-Вантаа, аэропортов Турку и аэропорта Маарианхамина на Аландских островах.

Финляндия прекратит пассажирские перевозки через границу с Россией, но сохранит перевозку грузов как и на границе со Швецией.

Тем временем в Молдавии парламент на экстренном заседании ввел режим ЧС на 60 дней, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный, сообщает РИА «Новости».

«Проект решения парламента был принят единогласно», – отметила спикер.

Во вторник сообщалось, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».