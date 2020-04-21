Американцы подали в суд на ВОЗ

Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению американских граждан, ВОЗ проявила халатность в ситуации с пандемией коронавируса.

В обвинительном заключении говорится, что коллективный иск против ВОЗ подан «за существенный ущерб, понесенный истцами (…), который стал следствием грубой халатности ВОЗ, вовремя не объявившей коронавирус (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает РИА «Новости».

Также истцы обвинили ВОЗ в неспособности должным образом контролировать борьбу с коронавирусом в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань в частности.

Кроме того, организацию раскритиковали за неспособность предоставить соответствующие инструкции своим сотрудникам о реагировании на чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

Утверждается, что ВОЗ якобы «участвовала в сокрытии пандемии COVID-19 в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань, тем самым вызвав и/или поспособствовав таким образом последующему распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и в штате Нью-Йорк».

«Небрежные поручения и упущения ВОЗ причинили ущерб и неисчислимый вред истцам», – говорится в обвинительном заключении.

Иск в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка подали жители округа Уэстчестер (откуда началась вспышка эпидемии в Нью-Йорке) Ричард Клинг, Стив Роткер, Дженнаро Пурчиа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.

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