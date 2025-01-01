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Роспотребнадзор предупредил о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа
Роспотребнадзор сообщил о доминировании штамма гриппа A(H1N1), вызывающего серьезные осложнения
Роспотребнадзор сообщил о росте активности вирусов в России, в настоящее время доминирует грипп A(H1N1), который может приводить к тяжелым заболеваниям и легочным осложнениям, включая пневмонию.
В России наблюдается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, передает РИА «Новости».
Лидирует среди возбудителей вирус грипп A(H1N1), который часто вызывает тяжелое течение болезни и легочные осложнения, включая пневмонию. Согласно данным Роспотребнадзора, пневмония составляет 65% всех осложнений и может привести к летальным исходам.
Эксперты подчеркивают необходимость внимательного отношения к здоровью этой зимой. Основной мерой профилактики гриппа остается вакцинация, она снижает тяжесть заболевания и предотвращает осложнения. Важными также остаются меры личной гигиены: избегание контактов с людьми с симптомами ОРВИ, регулярное мытье рук и использование масок в общественных местах.
Вирус гриппа A(H1N1) способен быстро прогрессировать до серьезных осложнений. Поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует следовать указанным мерам предосторожности, чтобы минимизировать риск инфицирования.
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