Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...

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              Глеб Кузнецов

              Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 17 апреля 2020, 09:40

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              Утираю непрошенную слезу. Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что, в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).

              Бомба – дальше. Всех, кто не демонстрировал симптомы с положительным тестом китайцы в статистику заболевших не записывают. На примере актуальных 6764 кейсов с положительным тестом: симптомы показали 1297 человек, они и пополнили столбик «заболевших». Такая вот у нас метода подсчета, говорят. Как такая метода, граждане? То есть 80% из тех людей, кто показал «положительный» тест, не попали в китайскую героическую статистику в 82 тыс пациентов, которой нам всем в харю тыкали, как пример хорошей и правильной работы. Молодцы.

              Отдельный привет наследники Мао передают тем ударникам и энтузиастам со всех концов мира, которые в ковид записывают по совокупности симптомов, а тесты не делают даже на вскрытии.

              И да. Признаваться надо вовремя. А то бы их кто-нибудь уличил в мае скажем, и было бы неудобно. А так все честно сами рассказали. ВОЗ вот не успела чистосердечное оформить. И США ее наказали пока долларом. Надеюсь и до высшей меры дойдет для этой прекрасной организации, которая говорила, что «так или иначе» симптомы проявляют большинство зараженных, а Китай демонстрирует чудеса открытости и сотрудничества.

              Получается, все модели, которые нам тут рисовали в течение месяцев на примере китайских данных, все эти кривые, прямые, зубчатые и прочие построены на базовой лжи. Все эти сопоставления с Китаем несчастных европейцев – были попыткой сопоставиться с пустотой, с пресс-релизом буквально, с обманом. Решения правительствами принимались на основании фундаментально неверных сведений. О чем миру рассказал со свойственной китайцам непосредственностью товарищ Ми Фэн, представитель их госкомиссии по вопросам здоровья. Чиновника с погонами постарше, чтобы порадовать человечество правдой у Китая для нас не нашлось.

              Фото: Huang Ying/Global Look Press

              Бессимптомные ковид-положительные не попадают в китайскую статистику, бессимптомные не прошедшие тесты, естественно, тоже не попадают, но кто их вообще считает?

              Вдобавок, нельзя не отметить, что за евро-американский этап развития эпидемии понимание врачей относительно сути тяжелого течения не просто растет, а меняется головокружительно относительно предложенной китайскими товарищами модели «вирусно-бактериальной пневмонии» и полезности аппаратов ИВЛ.

              Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.

              Уверен, что через короткое время этот же товарищ Ми Фэн расскажет на брифинге, что китайские врачи все как следует проанализировали и поняли, что вирус вызывает поражение легочной ткани (да и ткани кишечника) по типу тромботической микроангеопатии – тромбоза сосудов микроциркуляции, в развитии которого участвуют иммунные белки плазмы крови – интерлейкины, система комплемента.

              Поэтому лечить нужно низкомолекулярными гепаринами, препаратами плазмы и моноклональными антителами к белкам, участвующим в процессе. «А аппараты ИВЛ скорее разрушат ишемизированную легочную ткань и занесут инфекцию, чем помогут». И китайские доктора всегда из этого исходили, что обеспечило гражданам КНР лучшую выживаемость. Скажет он это ровно за день до того, как ВОЗ признает данный подход мэйнстримом.

              Это, конечно, все очень интересная история. Чистый детектив. Как талантливый и хитрый манипулятор повел неглупых на первый взгляд людей ровно в противоположную сторону от того, что соответствовало их лучшим интересам, предоставляя шаг за шагом информацию, содержащую неверифицируемую мешанину лжи и правды.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова


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