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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Украину в Евросоюз подталкивает ЛГБТ-сообщество

Вступление Украины в ЕС обставляется рядом очень двусмысленных условий Алексей Витвицкий/РИА Новости
Глобальные геополитические процессы, заявления украинских пропагандистов и интересы представителей украинских ЛГБТ – все это внезапно переплелось и столкнулось в Киеве в последние дни. Как все это произошло и какие подводные камни для суверенитета любой страны содержит безобидная, на первый взгляд, международная конвенция? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Украину в Евросоюз подталкивает ЛГБТ-сообщество

    Вступление Украины в ЕС обставляется рядом очень двусмысленных условий
    		   22 июня 2022, 15:08
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    Глобальные геополитические процессы, заявления украинских пропагандистов и интересы представителей украинских ЛГБТ – все это внезапно переплелось и столкнулось в Киеве в последние дни. Как все это произошло и какие подводные камни для суверенитета любой страны содержит безобидная, на первый взгляд, международная конвенция?

    21 июня стало известно, что все 27 стран ЕС согласились с предложением предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. По информации Bloomberg, официально о соответствующем решении будет объявлено уже на текущей неделе.

    При этом в ЕС не оговаривали условий, соблюдение которых Украиной позволит ей получить такой статус. Оно и понятно: политически и символически его нужно дать в формате «быстрей-быстрей, всё потом». Однако при этом в ЕС намекнули, что этот аванс может быть отозван. Украине придется выполнять требования европейских кураторов в отношении антикоррупционного законодательства, деолигархизации, судебной реформы и защиты прав меньшинств.

    Поэтому неудивительно, что как раз накануне анонса кандидатства Верховная рада (ВР) Украины проголосовала за ратификацию Стамбульской конвенции. А 21 июня Владимир Зеленский оперативно подписал соответствующий закон. 

    Что за конвенция такая?

    «Подписан. Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главный смысл прост, но чрезвычайно важен. Это обязательство защищать женщин от насилия и различных форм дискриминации», – говорится в инстаграм-аккаунте Зеленского. Стамбульская конвенция действительно в основном посвящена предупреждению случаев насилия над женщинами, в том числе бытового. Ее ратификация означает, что подписавшая страна обязывается криминализировать ряд преступлений (если до этого за них не было предусмотрено уголовного наказания): психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, так называемое женское обрезание и т. п.

    Несомненно, уголовное наказание за эти вещи выглядит само собой разумеющимся. Однако даже в ЕС есть страны, которые саботируют ратификацию Стамбульской конвенции. А Турция, которая первой ее подписала и ратифицировала, позднее изменила решение и вышла из конвенции. То же самое готовится сделать Польша.

    Причина во всех случаях одна. Помимо защиты женщин от насилия, конвенция обязывает страну-подписанта через систему среднего образования прививать молодому поколению толерантность к нетождественности пола и гендера. Что противоречит традиционному представлению о том, что мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина.

    Ну то есть понятно. Сначала в ЕС говорят: «Шаги в направлении Евросоюза могут быть отменены, если основные условия больше не будут выполняться». И Украина тут же берется защищать права женщин. И меньшинств заодно. Есть, правда, один нюанс. Когда кандидатство превратится (и превратится ли) в полноценное членство - никто не знает. Разве что МИД Латвии робко выражает надежду, что это случится не позже 2050-го года. А конвенцию выполнять нужно уже сейчас.

    Как и у любого решения, у этого есть свои противники. На Украине основным коллективным оппонентом конвенции является Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (объединяет 16 основных религиозных организаций Украины - УПЦ, «ПЦУ», греко- и римо-католиков, мусульман, иудеев, а также ряд протестантских церквей). И до последнего времени им удавалось торпедировать попытки ратификации конвенции Верховной Радой - Украина подписала этот документ еще в ноябре 2011 года.

    За симпатии традиционалистов борется Юлия Тимошенко, которая собирается опротестовать ратификацию через Конституционный Суд. Забавно, но по информации украинских СМИ, в 2019 году ее партия шла на парламентские выборы с программой, в которой говорилось о намерении поддержать ратификацию конвенции. Скорее всего, из затеи Тимошенко ничего не выйдет, хотя политических очков она себе на этой борьбе наберет.

    Однако ее протест смазал советник Зеленского: Алексей Арестович засветился в скандале на ЛГБТ-тематике как раз на фоне ратификации конвенции.

    «Я много раз говорил и не буду скрывать: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от нормы поведения. В этом смысле я консерватор», - заявил этот эксперт по всем вопросам мирозданья.

    Началась перепалка. В ответ украинская ЛГБТ-организация Kyivpride потребовала от Зеленского уволить Арестовича. Тот ответил, что Kyivpride его преследуют и относятся к нему нетолерантно. Прикрепив к публикации кадр из фильма, где он играл женскую роль. 

    Это «ж-ж-ж-ж» - неспроста

    Учитывая личность Арестовича и его роль при Зеленском (на него частично сбрасывается антирейтинг Зеленского), совершенно не стоит исключать возможности милого договорняка между ним и Kyivpride. Украинская власть по большей части состоит из совершенно отбитых персонажей, однако дураками их считать не следует. И одно дело, когда кто-то (та же Тимошенко) хайпует на теме конвенции, набирая себе очки. И другое, когда в этом хайпе она фактически солидаризируется с Арестовичем.

    Впрочем, есть и другая версия. Журналисты издания «Страна.ua» заметили, что в Офисе Зеленского обеспечили голосование по ратификации Стамбульской конвенции, но одновременно «прокатили» сдачу Генпрокуратурой контроля над САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). А ведь это как раз одно из уже упомянутых требований Еврокомиссии к украинской власти - за «морковку» кандидатского статуса. 

    Дальше еще интересней. Кроме конвенции и сдачи контроля за САП Еврокомиссия просила принять закон о процедуре отбора судей Конституционного суда (того самого, что будет решать конституционность Стамбульской конвенции), а также завершения отбора кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей. Элементы судебной реформы, реализацию которых Киев максимально затягивает. Стоит нам отмотать календарь буквально на год назад - и мы увидим, что ровно с теми же требованиями к украинской власти осенью прошлого года обращался... Kyivpride.

    Нет, не конкретно с этими, там целый пакет требований. Но в числе прочего Kyivpride агитировал украинскую власть активизировать судебную реформу. То есть то, о чем сегодня просит Еврокомиссия. Ну и попутно Kyivpride, конечно же, решал цеховые задачи, т.е. пытался закрепить защиту прав ЛГБТ-сообщества, опираясь на поддержку Еврокомиссии.

    Еврокомиссии нужно что-то от украинской власти - и ЛГБТ-сообществу нужно что-то от украинской власти. Объединяя усилия и требования, у них больше шанса достичь своих целей. Так это выглядит с изнанки. А с лицевой стороны - гуманизм и защита прав меньшинств.

    Вполне возможно, что конфликт с Арестовичем как раз призван увести диалог от сущностного поля в символическое. Соберется партийное собрание, обсудит поведение провинивщегося товарища, решительно его осудит; Зеленский влупит в инстаграм фоточку в радужных кроссовках. И получит время, чтобы выторговать за судебную реформу еще что-нибудь. 

    Чему нас это научило

    Когда российская власть в очередной раз начинает гонять тапком иноагентов, запрещать «Мемориал» или Greenpeace, со стороны кажется, что она занимается какой-то мышиной возней. Устраивает тиранию ради тирании.

    На самом деле проблема иноагентов не в том, что они оппозиционны власти. А в том, что являются проводниками чужой воли в обмен на поддержку их целей и интересов.

    Ровно так же, как это работает у Еврокомиссии и Kyivpride. На этом примере мы четко видим приемы и методы размывания суверенитета и его сдачи по частям под контроль зарубежных кураторов. И как ловко это камуфлируется под защиту прав человека. Да и объединить в одной конвенции защиту женщин от насилия и пропихивание небинарности в учебный процесс тоже не дураки придумали. 

    Ну и, наконец, последний важный момент в этой истории: его помнят в Киеве и хорошо бы запомнить и нам. Конвенция - такая штука, что сегодня она есть, а завтра нет. Можно отозвать ратификацию, как Турция. Можно вообще не ратифицировать (как Венгрия и еще 5 стран ЕС). А вот точно так же легко вернуть элементы суверенитета не получится.


     
     
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