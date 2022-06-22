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Боррель выразил надежду на «историческое решение» ЕС по Украине
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил руководителю МИД Украины Дмитрию Кулебе о намерении стран Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление на саммите 23–24 июня.
Боррель сообщил в соцсетях, что «проинформировал» Кулебу «о дискуссии с министрами иностранных дел ЕС о российской агрессии». Боррель заверил, что «ЕС продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине так долго, как это потребуется». Он выразил надежду на «историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», передает ТАСС.
Напомним, госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что страны-члены Евросоюза достигли по теме предоставления Украине статуса кандидата «большого консенсуса, даже полного консенсуса для того, чтобы продвинуться по этому вопросу».
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
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Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».
«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.
По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».
Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
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Шольц резко ответил на критику Украины
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Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
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Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.
Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.
Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.
В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.
Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
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Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
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Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе
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Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.
Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.
«В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.
В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.
«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».
В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.
«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.
Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.
Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.
При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.
По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.
Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.
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Украинские резервисты сдались без сопротивления под Северодонецком
Под Сиротино в пригороде Северодонецка девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления.
Среди сдавшихся – трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем – в Харькове, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
До этого посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
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Патрушев пообещал скорые ощутимые последствия для Литвы за блокаду Калининграда
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Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».
«Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – цитирует ТАСС Патрушева.
Он отметил, что власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.
В частности, пояснил Патрушев, «в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии».
«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», – указал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
«Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной», – сообщил секретарь Совбеза.
Ранее посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске
Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.
«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.
Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.
Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Минобороны констатировали неспособность ВСУ засечь «Искандеры»
Украинская противовоздушная оборона не в состоянии перехватить ракету комплексов «Искандер», ее не могут засечь спутники и дроны, заявил начальник расчета такого комплекса Роман в представленном Минобороны ролике.
«Нашим подразделением выполняются боевые задачи успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс «Искандер» оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки. Поэтому для беспилотных летательных аппаратов, в также спутников мы остаемся незамеченными», – приводит слова Романа РИА «Новости».
Также Минобороны показало кадры боевого применения комплексов с пуском крылатой ракеты в ходе спецоперации.
Искандер, по данным ведомства, плохо заметен из-за маскировки комплекса, которая не просто является камуфляжем, но и нейтрализует радиоволны от украинских локаторов.
Ранее Минобороны показывало уничтожение военных целей на Украине расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».
Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области
О блокаде Калининградской области не идет и речи, транзит товаров, не попадающих под санкции, нормально функционирует, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Посла вызвали во вторник в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область, передает ТАСС.
«Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально», – сказал Эдерер.
Он также добавил, что в ходе визита в МИД выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
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Минобороны показало кадры поражения американских гаубиц М-777
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Минобороны России опубликовало запись, на которой продемонстрированы кадры уничтожения огневых позиций 155 мм гаубиц М-777, поступивших на Украину из США.
Беспилотники сначала провели разведку местности, а далее навели на огневые позиции противника орудия. Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ.
На кадрах, распространенных ведомством, видно, как беспилотники проводят разведку местности и на огневые позиции противника наводятся орудия.
Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ. Отмечается, что по украинским позициям был нанесен удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате точного попадания два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены.
По данным Минобороны, всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами уничтожены пятнадцать 155 мм гаубиц М-777.
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