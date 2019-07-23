Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

Взгляд
23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
Разделы

Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

Сергей Худиев, публицист, богослов
В эти дни отмечается 965 лет Великого Раскола, в ходе которого Вселенская церковь разделилась на Православную и Католическую. В учебниках его отсчитывают от событий 1054 года. Попробуем вспомнить, что нас разделяет, и что объединяет. Подробности...

Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...

Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия вручила военному атташе Южной Кореи ноту из-за «воздушного хулиганства»
              В Хабаровском крае объявят траур по погибшим детямПушков предсказал будущее Британии при ДжонсонеТрамп заявил о «величии» нового премьера БританииУстанавливающий камеры для фиксации нарушений режима огня попал под огонь ВСУ
              Очевидцы рассказали о пожаре в детском лагере под ХабаровскомРоссия и Китай провели первый совместный полет дальней авиацииБританский пловец не пожал руку китайскому спортсмену-победителюМоскву предупредили о резком похолодании
              Избран новый премьер-министр БританииЛатвии стало не хватать пограничниковКонстантин Боровой запросил убежища в СШАВ Грузии предложили привлечь российский бизнес для развития популярного курорта

              Главная тема


              Победители выборов предадут Зеленского при первой возможности

              «Чья обязанность знать?»


              Медведев возмутился словами хабаровского губернатора о сгоревшем детском лагере

              «ценой своей жизни»


              Эксперт: Экипаж «Лошарика» не мог бросить подлодку

              «отстреляться и забыть»


              Лоза назвал «кабацким» исполнение «Группы крови» группой Metallica

              Видео

              абсолютная власть


              Для Зеленского пришло время испытания Донбассом

              чемпионы туризма


              Россия не готова к наплыву китайцев

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              выборы в Раду


              Украина устала от героев Майдана

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?


              Сергей Худиев

              Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 23 июля 2019, 17:48

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Летом 1054 года римский папа Лев IX послал в Константинополь легатов (посланников) во главе с кардиналом Гумбертом, чтобы уладить конфликт, вызванный закрытием в этом городе латинских церквей по распоряжению патриарха Михаила Кирулария. Кардинал Гумберт не оказался великим дипломатом, и дело кончилось тем, что 16 июля 1054 в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении константинопольского патриарха и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов.

              Как это было

              Это не было ни первым проявлением напряженности, ни даже окончательным разрывом – но частью процесса, который начался гораздо раньше и был вызван целым рядом причин, по которым сегодня христианский мир разделен на восточный и западный, православный и католический.

              «Чем православные отличаются католиков?» – вопрос, который задают довольно часто, и ответить на него невозможно, не начав с того, что у нас общего и в чем оба сообщества видят смысл своего существования.

              Каждое воскресное утро и православные, и католики собираются на главное богослужение, которое называется литургией (у православных) или мессой (у католиков). Это богослужение посвящено истории творения и спасения – того, что Бог совершил ради человеческого рода, и того, что мы еще ожидаем в будущем. В самом кратком виде эту историю можно рассказать примерно так.

              Фото: Жан-Поль Лоран «Агитатор Лангедока»

              Бог создал человека для жизни вечной и блаженной, но человек изменил своему предназначению и отпал от Бога в грех. Однако Бог, желая спасти и восстановить Свое творение, активно действует в падшем мире – Он заключает завет с Авраамом и его потомками, посылает пророков, направляет все исторические события к предустановленной Им цели. Спасительные деяния Бога достигают своей вершины в том, что Он сам становится человеком в лице Господа нашего Иисуса Христа; через крестную смерть и воскресение Иисуса Бог дарует всем верующим прощение грехов и вечную жизнь. 

              Центром как православного, так и католического богослужения является таинство Евхаристии, которое Христос устанавливает перед самой своей жертвенной смертью на кресте, во время прощального ужина с учениками. Это таинство опирается на ветхозаветный образ жертвенного агнца. В Ветхом Завете был установлен обычай жертвоприношений за грех – люди закалывали агнца (ягненка), на которого символически возлагались их грехи, а потом ели его в ходе обрядовой трапезы. Общая трапеза с древнейших времен была символом единства и примирения, и указывала на то, что грехи людей прощены и их мир с Богом восстановлен.

              Христос указывает на Себя как на Агнца, который будет уже не символически, а подлинно заклан за грехи людей – и указывает на хлеб и вино Евхаристии как на Свое Тело и Кровь: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук. 22:19,20)

              С тех пор это тТаинство совершается в любом христианском храме – хотя у православных и католиков выглядит несколько по-разному. И православные, и католики почитают святых – благочестивых христиан, которые уже водворились у Господа на небесах и молятся о нас, и особенно Богоматерь, Марию. Многие святые у православных и католиков разные, но все святые до великого раскола 1054 года являются общими.

              В чем причины

              В чем же были причины раскола? В их числе называют языковой и культурный барьер – в Восточной Римской империи говорили по-гречески, в западной – по-латыни, расхождения в традициях богослужения, соперничество за первенство между Римом и Константинополем, но, вероятно, главной причиной, до сих пор сохраняющей свою актуальность, стало то, что на востоке и на западе сложились разные формы церковного управления.

              На западе ряд факторов привел к усилению власти римских епископов. Сначала, в условиях резкого ослабления светской власти, им пришлось брать на себя мирские функции – например, вести международные переговоры, как в 452 году, когда папа Лев Великий прибыл в стан страшного завоевателя Атиллы и убедил его не идти на Рим.

              По мере усиления светских владык на западе между ними и Церковью нарастали противоречия по ряду вопросов – кто имеет право ставить епископов, должна ли Церковь платить королям налоги, и тому подобным. Необходимость отстаивать интересы Церкви перед лицом светских правителей диктовала как рост централизации, так и усиление притязаний пап на исключительную духовную власть, в понимании католиков восходящую к власти святого апостола Петра, преемниками которого считались епископы Рима.

              В качестве примера таких притязаний, все более отдалявших католиков от православных, можно привести буллу Unam Sanctam 1302 года, в которой утверждалось, что подчиненность всякого человеческого существа римскому первосвященнику есть догмат веры, необходимый для спасения души. Для православных подобные властные притязания пап были (и остаются) неприемлемыми – они готовы были признать за епископом Рима первенство чести, но не власти.

              В чем разница

              Главным вероучительным расхождением между церквями считается Filioque («и от Сына»), возникшее на западе добавление к Символу веры. Символ веры – краткое провозглашение основных положений христианства, которое поется за каждой литургией; в том виде, в котором он используется в Православной церкви, он окончательно сложился в IV веке.

              Символ провозглашает веру в Бога, единого по существу и троичного в Лицах, Отца, Сына и Святого Духа. Это веру разделяют как православные, так и католики. Символ веры, в частности, исповедует «Духа Святого, Господа животворящего, от Отца Исходящего». Однако в конце VII века, первоначально на церковном соборе (собрании Епископов) в Толедо, появляется добавление «и от Сына», которое, по мнению некоторых историков, возникло в ходе полемики с арианами – еретиками, отрицавшими божественную природу Иисуса Христа. К XI веку это дополнение утвердилось на западе в качестве общепринятого – в то время как православные считают его недопустимым и искажающим учение о Троице.

              Между православными и католиками существуют разногласия и в других областях – в частности, в понимании природы божественной благодати и, в связи с этим, разными взглядами на духовную жизнь. Некоторые поздние католические догматы, касающиеся почитания Девы Марии, тоже не были восприняты православными.

              Большую роль в укреплении взаимного отчуждения сыграли и этнополитические конфликты, в которых православные и католические народы оказывались по разные стороны линии фронта – наиболее заметными в этом отношении являются такие события, как антилатинский погром в Константинополе в 1084 году, разграбление Константинополя латинскими крестоносцами в 1204-м, экспансия германских рыцарских орденов на Русь, тяжелые войны между Россией и Речью Посполитой в XVII веке. До сих пор болезненным источником взаимных обид и претензий остается история украинского униатства.

              Что дальше

              В 1965 году года патриарх Константинопольский Афинагор и папа римский Павел VI объявили о снятии анафем 1054 года, однако этот жест доброй воли не мог преодолеть накопившиеся за тысячелетие расхождения. Хотя диалог между представителями православных и католиков постоянно идет, воссоединение церквей едва ли возможно в сколько-нибудь обозримой перспективе – за прошедшее время сформировалось как разное церковное устройство, так и разное богословское осмысление истин веры. Однако целью диалога может быть не только воссоединение; православным и католикам есть о чем поговорить и над чем совместно потрудиться.

              Церкви могут и должны совместно выступать в защиту христиан, которые во многих странах мира подвергаются масштабным гонениям. Православные и католики могут – и должны – совместно трудиться ради поддержания мира. Перед ними также стоит общая задача защиты естественного нравственного закона, здравых представлений о семье и о ценности человеческой жизни, которые, особенно в последние годы, подвергаются целенаправленному разрушению со стороны либеральной идеологии.

              Конечно, столетия непонимания и конфликтов невозможно просто отменить; отношения между православными и католиками – это часть трагической, запутанной и кровавой истории падшего человеческого рода. Но у нас есть и другая история – та, общая для нас, история спасения, которая вспоминается за каждой литургией и за каждой мессой, история Христа, предвозвещенного пророками, рожденного от Девы, распятого за наши грехи, воскресшего на третий день и грядущего со славою судить живых и мертвых. И для верующих христиан эта история несравненно важнее.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...

              Парламент никому не известных людей

              Глеб Простаков, журналист
              Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Русских на Западе любят из-за хакеров

              Антон Крылов, журналист
              Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Genesis G80 наступает на пятки немцам

              Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
              Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

              У русского кино две беды – цензура и свобода

              Алексей Алешковский, сценарист
              На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
              Обсуждение: 60 комментариев

              По заветам товарища Кагановича

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Новый украинский закон о языке обернётся ничем иным, как фактическим лингвоцидом большинства населения страны, который, на горе русским малоросского происхождения, всё никак не закончится. Подробности...
              Обсуждение: 98 комментариев

              Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Сложно противостоять ненависти. Я была на войне и превратилась в чудовище, потому что все мои сигнальные системы кричат, что некоторых нельзя простить, а можно только убить. Надо, однако же, с этим бороться. Подробности...
              Обсуждение: 142 комментария

              Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              Дмитрий Юрьев, политолог
              «Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством как таковым. Подробности...
              Обсуждение: 248 комментариев

              Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

              Глеб Простаков, журналист
              Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............