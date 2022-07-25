Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

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Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Из Донбасса российский газ пойдет через Бердянск на освобожденные территории Запорожья Николай Тришин/ТАСС
Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона? Подробности...
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ФСБ вынудила разведку Украины раскрыть ценные секреты

ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ГУР МО Украины по угону боевых самолетов ФСБ РФ/РИА Новости
Федеральная служба безопасности сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону самолетов российских ВКС. Это позволило нашей контрразведке заполучить данные о расположении средств ПВО Украины, схемы аэродромов и карты высот. На что рассчитывала украинская разведка, пытаясь подкупить российских летчиков, какова роль в этой авантюре британской MI6 и как спецслужбам удалось сорвать операцию противника? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея, что российские протестанты хорошо подходят на роль «агентов влияния» правительства США, устарела лет на двадцать. Скорее, протестанты в США подходят на роль агентов влияния России. Подробности...

Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Судя по всему, элиты стран Средней Азии не до конца осознали, в какой геополитической реальности они оказались после 24 февраля. Эту реальность можно описать как нахождение между Россией и Китаем. Подробности...
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Британия попала во власть этнических банд

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами». Подробности...
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		25 июля 2022, 17:00

    Совбез России разрабатывает меры по борьбе с религиозными организациями, которые будут сочтены агентами иностранного влияния. Об этом говорится в пресс-релизе этой структуры: «Члены Научного совета при Совете Безопасности рассмотрели ряд мер, направленных на противодействие религиозному радикализму... В частности, предложено активизировать работу по выявлению механизмов использования иностранными государствами деятельности религиозных объединений для вмешательства во внутренние дела нашей страны». Могут ли религиозные организации становиться рассадниками радикализма? Могут. Но важно обратить внимание и на другое – непродуманные меры в этой области могут принести намного больше вреда, чем они предотвратят. Позволю себе начать с исторического примера.

    В начале семнадцатого века западную Европу охватила охота на ведьм, которую иногда называют «ведьмовской паникой» или «ведьмовским помешательством». Люди проникались уверенностью, что их соседи заключили пакт с дьяволом, чтобы насылать на добрых христиан всевозможные бедствия, и посещают ночные оргии, где поклоняются лично сатане. Сами «колдуны» и «ведьмы» сознавались в своих гнусных деяниях – кто-то добровольно, кто-то под пытками – и указывали на других участников ночных шабашей.

    Испанский юрист и инквизитор Алонсо де Саласар-и-Фриас был направлен Супремой (верховным органом испанской инквизиции) на расследование многочисленных сообщений о деятельности сатанинских сект в испанской Наварре. Будучи чрезвычайно въедливым человеком, он изучил множество показаний, опросил тысячи людей и пришел к выводу, что свидетельства, на которых строились обвинения в колдовстве, не заслуживают доверия. Он не отрицал ни реальности дьявола, ни его козней – он просто констатировал отсутствие доказательств, на основании которых людей можно было бы предать смерти. Более того, он указывал, что дьявол, будучи отцом лжи, может разогревать панику вокруг ведьм намеренно, чтобы вызвать смуту и побудить людей к убийствам. Этот испанский инквизитор предложил определенные правила расследования обвинений в колдовстве, которые затем были приняты инквизицией в целом. Введенные с его подачи стандарты доказательств привели к тому, что охота на ведьм в Испании прекратилась, так толком и не начавшись.

    В других странах Европы все было заметно хуже – в Страсбурге с 1615 по 1635 год в ходе охоты на ведьм было казнено 18% населения. Вы не могли быть застрахованы от того, что ваш сосед, друг или родственник окажутся колдуном или ведьмой, продавшими душу дьяволу. Хуже того, колдуном могли оказаться вы сами. При этом инициатива исходила не от центральных властей – напротив, там, где эти власти обладали достаточными возможностями, они, как в Испании, одергивали местных энтузиастов. Это было похоже на психическую эпидемию или пожар, который, если не тушить его, разрастался сам собой, поглощая все новые жертвы. Само выражение «охота на ведьм» закрепилось для описания кампании необоснованных обвинений, в ходе которой страдают по большей части невинные люди.

    Недоверие и подозрительность не делают общество сильнее и могут причинить не меньше опустошений, чем вторжение неприятеля. Они могут создать врагов там, где до этого были лояльные граждане, и погрузить общество во внутренние конфликты, в то время когда ему особенно нужно их избегать. Поэтому, говоря о каких-либо нежелательных или опасных религиозных объединениях, важно учесть следующие соображения.

    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

    Во-первых, религиозные и политические предпочтения лежат в разных областях. Я знаю православных, которые являются либералами, и баптистов, а также католиков, которые являются ярыми патриотами. Если вы хотите искать противников политики государства, довольно бессмысленно искать их по принципу вероисповедания. Священное Писание, которое признается всеми христианами, призывает к поведению, противоположному всякого рода экстремизму: «Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся» (Прит.24:21). «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим.13:1). Гораздо разумнее привлекать, а не отталкивать – признавать в членах религиозных меньшинств наших лояльных сограждан, а не указывать им на то, что они находятся под подозрением из-за своей веры. Такое подозрение обескураживает друзей и ободряет врагов. Религиозные убеждения очень глубоки, и давление на их общину оттолкнет людей не от нее, а от государства.

    Во-вторых, некогда счастливый брак между протестантизмом и американским империализмом давно уже распался. Официальная идеология американских (и западных в целом) элит противоположна любой форме христианства, и американские посольства во всех странах вывешивают отнюдь не христианские символы, а флаг ЛГБТ. Консервативные протестанты (и католики) в США являются наиболее резкими критиками своего правительства. Идея, что российские протестанты хорошо подходят на роль «агентов влияния» правительства США, устарела лет на двадцать. Скорее, протестанты в США подходят на роль агентов влияния России – в чем их и обвиняют. Христиане (разных исповеданий) – естественная опора той политики «умеренного консерватизма», которую проводит Россия.

    В-третьих, любые притеснения христиан западных исповеданий в России будут немедленно использованы и максимально раздуты антироссийской пропагандой на Западе. В условиях, когда общественное мнение Запада колеблется – а стоит ли так уж сильно вкладываться в борьбу с Россией, – такие притеснения могут оказаться подарком принципиальным противникам Москвы.

    В-четвертых, представители властей на местах обычно очень плохо себе представляют разницу между различными религиозными общинами и тем более их внутреннюю жизнь, и закручивание гаек в религиозной сфере будет воспринято как сигнал к подавлению религиозных меньшинств вообще, что может вызвать не очень предсказуемые последствия.

    В-пятых, еще более непредсказуемые последствия может вызвать размывание конституционной нормы о свободе вероисповедания. Конституция охраняет не только права титульных религий – она охраняет права всех, и ее превращение в необязательную декларацию подорвет безопасность каждого, как и стабильность общества в целом.

    Обращение с религиозными меньшинствами требует, прежде всего, мудрости и осторожности. Сама по себе религиозная принадлежность не должна становиться причиной для подозрительного и враждебного отношения. Люди самых разных вероисповеданий – как и атеисты – могут совершать преступления против государства. Но нельзя делать само исповедание какой-либо религии преступлением.

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