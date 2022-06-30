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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг
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У американского посольства в Москве вывешен радужный флаг в честь «месяца гордости», сообщили представители дипмиссии США в России.
В соцсетях представители посольства опубликовали фотографии с радужным флагом, передает ФАН.
«Месяц гордости» считается важным праздником для людей нетрадиционной ориентации и рассказывает о том, как ЛГБТ-сообщество было признано в мире.
Напомним, радужный флаг у посольства США вывешивают не в первый раз – об этом сообщалось и в 2020 году. Тогда он тоже вывешивался в связи с «месяцем гордости».
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Киссинджер призвал учитывать роль России в Европе
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Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».
«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».
«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.
По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.
До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию
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Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер, заявила министр торговли США Джина Раймондо.
«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», – цитирует Раймондо РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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США озвучили точную сумму замороженных средств России
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США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 млрд долларов за последние 100 дней, сообщило министерство финансов США.
«За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсах, а также заблокировали около 300 млрд долларов активов Центрального банка России», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе.
«В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений», – подчеркнули в Минфине США.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Эксперты поспорили о позиции США относительно территориальных потерь Украины
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«Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину, поэтому основная поддержка перекладывается сейчас на Великобританию. Вместе с тем Запад находится в довольно жестких условиях, учитывая вероятность российского ответа», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Можегов. Ранее CNN сообщил о сомнениях США по поводу возможности возврата Украиной утраченных территорий.
«На мой взгляд, в США сейчас идут закулисные переговоры о том, чтобы установить тот статус-кво, который сложился на сегодняшний момент. Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину. При этом есть опасность китайского сценария, а войну на два фронта Штаты точно не выдержат», – предполагает политолог и пубицист Владимир Можегов.
Американист полагает, что поддержка Украины против России перекладывается Вашингтоном на Великобританию.
«Тот факт, что в команде Байдена действительно идут дискуссии о возможности остановки боевых действий, не является инсайдом. Поэтому мы можем, по разным соображениям, говорить об этом достаточно уверенно», – считает Можегов. По его мнению, Запад находится в довольно жестких условиях и ограничениях «красных линий» в части поставки вооружения Украине. «На Западе понимают, что могут поддерживает Украину ровно до той степени, чтобы эта поддержка не вызвала необратимые удары со стороны России», – высказал мнение политолог.
«С одной стороны, американцы хотят поддержать свой ВПК, избавиться от старого вооружения. С другой стороны, они не могут поставлять наступательное вооружение, которое может достигать России и наносить серьезный ущерб. Все прекрасно понимают, что Россия не оставит без ответа подобные вещи. Поэтому они балансируют между возможным и желаемым», – добавил Можегов.
При этом, заметил он, пока дело не дойдет до переговоров с Владимиром Зеленским, темы, которые витают в кулуарах, не будут обсуждаться публично. «Вместе с тем украинскому президенту сейчас приходится лавировать между американскими кураторами, британцами и собственным военным руководством», – полагает собеседник.
Иной точки зрения по поводу «инсайда» из Белого дома, опубликованного CNN, придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Это, скорее, делается ради пиара, нежели так есть на самом деле, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мы уже довольно давно слышим такие заявления и видим утечки в прессе: мол, Байден далеко не главный ястреб в этом кризисе, он ни к чему не призывает и считает, что украинцы сами должны решить будущее своей страны».
«Это, конечно, в большей степени связано с тем, что Байдену в преддверии кампании 2024 года нужно апеллировать к избирателям США, которые измучены кризисом и, судя по опросам, хотят побыстрее забыть про этот конфликт и решать свои проблемы – инфляцию, топливный кризис и так далее», – полагает Дудаков.
Вместе с тем вброс в прессу можно расценивать как проявление пиаровской стратегии руководства США на внешнем контуре. «В Вашингтоне пытаются показать, что есть Лондон, который более ястребино настроен – в то время, как они, американцы, считают, что украинцы сами должны решить, что и как им делать», – отметил политолог.
«В реальности, конечно, все иначе, – подчеркнул Дудаков. – Вашингтон заинтересован, чтобы не было этих переговоров с Россией, чтобы украинский кризис продлился как можно больший срок, им выгодно стратегически ослаблять Россию. Поэтому они делают все возможное, чтобы Украина продолжала оттягивать на себя ресурсы России».
«Таким образом, американцы не хотят, чтобы были какие-то переговоры с Россией, но и прямо об этом не говорят, запуская всевозможные утечки о том, что Байден является таким своеобразным голубем и выступает за то, что украинцы сами должны решать свою судьбу», – резюмировал американист.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла в пользу России за последние четыре месяца боевых действий, – даже с более тяжелым и совершенным американским вооружением, которое планируют отправить союзники. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник CNN. Источники телеканала, близкие к Белому дому, сообщили: советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский «изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны».
При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Украину, «чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России», отмечается в публикации. Кроме того, сообщается, что в дискуссии в Белом доме прозвучал довод о необходимости наращивания военных поставок Киеву.
«Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что уменьшение украинского государства не является неизбежным, – сообщает американский телеканал. – «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал помощник. Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь».
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В те же дни зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине.
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В Белом доме усомнились в возможности возвращения Украиной утраченных территорий
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Сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации, сообщили американские официальные лица анонимно на телеканале CNN.
По их информации, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, передает ТАСС.
Источники отметили, что не все в американской администрации относятся к перспективам Украины с беспокойством. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.
«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», – сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.
По словам политика, Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодня американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
Представитель Пентагона и источники телеканала, в свою очередь, отметили, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.
Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров заявил, что одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы – многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Американский историк заявил о планах украинских радикалов убить Зеленского
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Соединенные Штаты отказались помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», заявил в журнале Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», – передает РИА «Новости» его слова.
Историк выразил мнение, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего – его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», – разъяснил Хомский.
При этом он добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Накануне Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
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Минфин США разрешил ряд операций с ФСБ России
Власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
Говорится в генеральной лицензии Министерства финансов США, передает ТАСС.
Речь идет о транзакциях, которые необходимы для «запроса, получения, использования и торговли лицензиями, разрешениями сертификатами или уведомлениями, выдаваемыми ФСБ для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в России.
Затронут экспорт, реэкспорт и все товары или технологии, разрешенные Минторгом США. Оплата, получаемая ФСБ, не должна превышать 5 тыс. долларов в год.
Ранее сообщалось, что более ста организаций в России и несколько человек попали в новые санкционные списки США.
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Москва обвинила Вашингтон в подстрекательстве Киева к массовым убийствам
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Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Администрация наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», – подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмисии.
Посол добавил, что «безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием» закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. Он выразил мнение, что правящие круги в Вашингтоне «по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов». «Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», – подчеркнул дипломат.
Ранее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 млн долларов также войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, «запчасти и иное оборудование».
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.