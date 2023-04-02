Зеленский устроил бесовские пляски на святыне православия

Украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник офиса президента Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел уже арестован на два месяца, а нанятые СБУ провокаторы устроили дискотеку возле лавры. Грозит ли украинским православным «Варфоломеевская ночь»?

У властей есть шанс ликвидировать в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), в частности «зачистив физически» ее духовенство. Об этом заявил телеканалу «Украина 24» советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Год назад, в самом начале вооруженного конфликта, был «уникальный шанс, когда можно было бы вообще все быстро и безболезненно вылечить», посетовал советник, а многих пророссийски настроенных священнослужителей – «просто физически зачистить». Сегодня «это немножко сложнее, но это не значит, что невозможно», добавил Подоляк. «И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройти по этому пути», – заявил советник главы офиса украинского президента.

По утверждению Подоляка, «УПЦ не хочет диалога, а хочет оставаться элементом российского влияния на украинскую государственность». Однако то, что происходит сейчас вокруг УПЦ, «позволит этот гнойник хирургически ликвидировать», порадовался советник. «Мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься», – заверил Подоляк, добавив, что в республике останется только Православная церковь Украины (ПЦУ).

В отличие от Подоляка, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался более дружелюбно. Он пообещал не выгонять силой монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры: «никто их оттуда физически за ноги, за руки, за бороды таскать не будет, это не наша тактика». По словам Данилова, решение все равно будет исполнено, но «спокойно» – государственный заповедник будет полностью в руках страны, и «потом будем решать, что там будет происходить».

С субботы на воскресенье около лавры продолжалось молитвенное стояние. Также в Сети появилось видео того, как несколько украинцев танцуют вокруг ставшей на колени и молящейся прямо на пешеходном переходе девушки с крестом. Причем включенная кем-то, видимо, в машине песня «ЗСУ файно луплять москаля» заглушила звуки богослужения. Позже стало известно, что молящаяся – певчая хора лавры Екатерина Ершова.

«День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Гневно отреагировал на происходящее и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное», – указал он в своем Telegram-канале.

Накануне Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (в миру – Петр Лебедь) на два месяца под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Настоятеля подозревают по двум статьям: «Разжигание межрелигиозной вражды» и «Оправдание агрессии России». «Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали», – сказал сам священник, добавив, что знает, кто руководит его делом, но не будет разбираться. «Это не в моем стиле», – отметил он.

Несколько предыдущих дней около лавры собиралось множество верующих. Они не допускали к работе членов комиссии по инвентаризации имущества, которую сформировал Минкульт – для передачи государству объектов лавры. На защиту лавры приходят разные люди: пожилые, молодежь, люди среднего возраста, некоторые – с детьми. Священники УПЦ читали молитвы, в том числе за Украину.

В пятницу в монастыре появились провокаторы – предположительно, это были активисты раскольнической ПЦУ. Как сообщало ранее издание «Страна», провокаторы подошли к блокирующим вход в лавру верующим и начали обзывать их «оккупантами» и «пособниками России». Один из провокаторов развернул плакат с надписью «Долой Россию из лавры». Священники канонической церкви окропили провокаторов водой. В ответ те начали обливать архимандрита Федора водой из бутылок и пытаться бить его палкой. Вмешалась полиция.

Ближе к вечеру митрополит Павел сообщил, что получил телефонный звонок о подготовке радикалами-националистами нападения. Митрополит выразил надежду на то, что это лишь пустая попытка напугать братию, однако все равно обратился к верующим с просьбой о молитвах и к сотрудникам правоохранительных органов – за защитой. Несмотря на эту угрозу, сотни мирян продолжили молитвенное стояние у ворот лавры.

Вечером в пятницу очевидцы сообщили о том, что вокруг лавры появились группы агрессивно настроенных националистов. По словам киевлян, возле лавры собрались настроенные против УПЦ люди, а также спортивного вида молодежь, которую, скорее всего, будут использовать для принудительного выселения монахов. Защитники Киево-Печерской лавры поют «символ веры», славят Христа, читают акафист «Успению Пресвятой Богородицы». Их заглушают нацистскими приветствиями и речевками. Отмечается, что прибывшая к лавре молодежь не знает местности, что может говорить о том, что она доставлена из других городов.

Тем временем комиссия Минкульта подала заявление в Печерское управление полиции Киева, жалуясь на препятствование ее работе со стороны верующих. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «При повторной попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители монастыря, не подошли к замку», – посетовали в Минкульте. Комиссия не теряет терпения и обещает вернуться 3 апреля.

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После начала СВО УПЦ объявила о выходе из состава Московского патриархата. Но официальный разрыв с Москвой не помог Украинской церкви. Ближе к осени гонения на УПЦ резко усилились. Против священников массово выдвигались обвинения в измене, в монастырях шли обыски, объявлялись персональные санкции, 13 церковников указом президента Владимира Зеленского лишены гражданства. В январе правительство внесло в парламент законопроект, который запрещает религиозные организации, «руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» разорвала соглашение о бессрочной аренде с УПЦ и велела монахам покинуть территорию до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать стены монастыря. Братия подала по этому поводу иск в суд. По словам верующих, они не позволят выселить монахов, пока не появится вердикт суда, заседание которого намечено на 26 апреля. При этом Хозяйственный суд Киева в четверг отказался приостановить выселение монахов на время рассмотрения иска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обстановка вокруг лавры резко обострилась. Толпа мирян не пропустила комиссию Минкульта по инвентаризации на территорию храма, позднее туда приехали полицейские с автоматами. Наместник лавры митрополит Павел в своем обращении к «своре Зеленского» пригрозил, что «Господь не простит» главе государства изгнание священнослужителей.

Кстати, в своем видеообращении в среду Зеленский назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы в нашей части Европы».

«Вся борьба с УПЦ на Украине, которая ведется последние 10 лет, носит сатанинский, антицерковный характер. Пляски бесноватых вокруг молящейся женщины в сердце православия – лишнее тому доказательство», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«В стремлении уничтожить православие Зеленский обращается уже к откровенному криминалу, у его сподвижников нет ничего святого. Настоящий верующий иудей или мусульманин не станет оскорблять чужие святыни или вот так отплясывать вокруг молящейся православной женщины», – отметила эксперт.

«Хочу заметить: на Украине миллионы настоящих православных. Самые массовые крестные ходы собирали как раз прихожане УПЦ МП. Я лично принимала участие в крестном ходе в Киеве, где было около ста тысяч человек. Ситуация не нравилась украинским властям, и мы видим, как они решили с этим бороться», – подчеркнула собеседница.

«Эти неонацисты, отрицая большевизм, авторитаризм и тоталитаризм, действуют именно большевистскими методами. Сталину приписывают фразу «нет человека – нет проблемы».

Для неонацистов Зеленского живой наместник Киево-Печерской лавры Павел не нужен, а вот мертвый – да, нужен, потому что тогда исчезнет сосредоточие сопротивления и люди разойдутся.

Они же понимают, что если продолжать таскать Павла по судам, он может умереть», – говорит киевский политолог Владимир Скачко.

По его словам, те, кто стоит за преследованием митрополита, «лишены каких-либо человеческих признаков и элементарной порядочности».

«Им поставлена задача, но сроки уже прошли. 29 марта они должны были отчитаться о том, что очистили Киево-Печерскую лавру от Русского мира и засунули туда «стамбульский мир» епископа Константинопольского патриархата Варфоломея – Православную церковь Украины (ПЦУ)», – добавил собеседник.

Скачко подчеркнул, что в любой юрисдикции, где хотят сохранить видимость правосудия, следуют элементарным нормам: не тащат из больницы в суд, а дают долечиться.

«Украинская православная церковь поставлена на кон, она должна быть уничтожена – и чем быстрее, тем лучше. Потому что чем дольше это будет затягиваться, тем больше международных организаций начнут обращать внимание на происходящее и тем сильнее возвысят голос православные епархии во всем мире. Вот США сначала уничтожили Ирак, а потом через 15 лет извинились, но дело-то сделано. И сейчас в отношении Павла применяется типичный американский подход – сначала сделать дело, а потом пытаться обставить его какими-то нравственными, правовыми и юридическими, общечеловеческими атрибутами», – уверен политолог.

«До недавних пор мне казалось, что изгнание братии невозможно. Но теперь ясно, что решение принято. И решение прикрыто какими-то совершенно казуистическими аргументами. Никто не видел актов комиссии о том, что братия якобы ненадлежащим образом пользуется имуществом. Видимо, действуют по принципу «война всё спишет» – а значит, силовой захват лавры вполне вероятен, а с ним и кровопролитие», – говорит доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

«После заявления Подоляка угроза физической расправы с духовенством резко выросла. Уже обнародованы в Telegram-каналах призывы боевиков избивать одиноких защитников лавры. Правда, Данилов обещает насилие не применять, но мы знаем, сколько обещаний киевского режима звучало, а потом не было исполнено», – предупреждает эксперт.

Судя по всему, все развивается по мрачному сценарию, полагает профессор:

«Впереди – тяжелые события. И не только в Киеве. Не стоит забывать, что есть и второй монастырь, на который тоже давно положила глаз ПЦУ. Почаевская лавра находится в Тернопольской области, на западе Украины. Там еще более враждебное окружение.

Там и униаты, и раскольников больше. Ведь уже не только ПЦУ, но и греко-католики (униаты) заявляют свои права на Почаев. Там изгнание братии может проходить еще тяжелее. Тем более, что у Почаевской лавры есть давние традиции отстаивания своей позиции. Она не согнулась в 1961 году, когда при Хрущеве пытались ликвидировать монастырь. Думаю, там лавра тоже попытается устоять, и это может вызвать гораздо большее ожесточение тех, кто захочет ее отобрать».

«Общественный раскол сопровождает Украину все годы ее существования. Я сам был частью этого раскола, когда там служил. Я не принимал государственную идеологию, с помощью которой обосновывалось само существование Украины, впрочем, как и половина населения. Этот раскол усилился в 2014 году, а

сейчас происходит уже не раскол, а просто уничтожение части общества. Это часть, которая не согласна не то что с политикой правительства, а просто с капризами господина Зеленского, его клики, а также Госдепа США»,

– сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. До апреля 2014 года отец Андрей служил секретарем Одесской епархии и был вынужден покинуть Украину по благословению церковного руководства – СБУ вызвала священника на допрос по поводу его связей с лидерами Антимайдана.

Скандал вокруг лавры стал первым примером разрушения видимости «общественного консенсуса», удерживаемой внутри Украины весь последний год, когда никто из политиков или общественных деятелей не позволял себе открытого ропота по поводу политики Зеленского. Однако власти быстро справятся с этой проблемой, прогнозирует отец Андрей.

«Думаю, любые попытки выразить открытое недовольство в церкви будут подавлены. Все должны иметь в виду выступление Михаила Подоляка. Вот вам послание от руководства Украины. Причем по этому поводу не слышно никакого возмущения со стороны западных союзников. Значит, Киев получил на это карт-бланш», – полагает протоиерей.