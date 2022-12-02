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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Европа трибуналом по Украине скрывает собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...

Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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    Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия
    		   2 декабря 2022, 12:56
    Фото: Maxym Marusenko/
    NurPhoto/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ?

    Накануне стало известно о том, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). По его словам, СНБО рассмотрел многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором».

    Он также сообщил, что СНБО поручил украинскому правительству внести на рассмотрение Рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций. Он должен быть принят в течение двух месяцев.

    Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели» не будут иметь возможности манипулировать украинцами. В пятницу анонсированные Зеленским меры были введены в действие отдельным указом.

    Также Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине. При этом в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.

    Таким образом власти Украины перешли к финализации своих усилий по борьбе с каноническим православием, которая ведется без малого 30 лет. Создавая разного рода раскольнические структуры и заручаясь зарубежной поддержкой, устраивая репрессии и гонения на веру, потворствуя рейдерским захватам храмов и церквей, действуя вопреки конституции Украины, власти страны намерены объявить вне закона более 12 тыс. священнослужителей и миллионы прихожан.

    Помимо вопросов религии и идеологии, у подобных гонений есть и коммерческое измерение. Если раньше, к примеру, Петр Порошенко использовал визитную карточку Киева – Андреевскую церковь – в качестве взятки стамбульскому патриарху Варфоломею в обмен на выдачу томоса раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), то нынешний президент и стоящие за ним силы намерены отнять святыни русского православия в пользу неканонических структур, наделив их имущественной базой.

    «Власти Украины последовательно, шаг за шагом преследовали и ограничивали деятельность УПЦ, подвергая ее гонениям. Под ударом оказывались и митрополиты, и рядовые священники, и прихожане», – рассказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД правозащитница, глава Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

    «Естественно, дальше они пришли к выводу, что подавление отдельных представителей церкви не является эффективным, поэтому им необходимо уничтожить целую организацию, – добавила Шеслер. – Несмотря на то, что УПЦ с февраля пытается лавировать, не упоминает патриарха Кирилла в молебнах и начинает самостоятельно варить миро для помазания – это явно не удовлетворило власти Украины и их союзников. Сейчас у них появилась удобная возможность для разрыва канонических связей между Украиной и Россией».

    «Таким образом практически неизбежное уничтожение УПЦ повлечет за собой серьезные последствия для верующих и священников. Вместе с тем Православная церковь неоднократно в своей истории переживала тяготы. И ей не привыкать работать с прихожанами в условиях гонений», – уверена правозащитница.

    Шеслер также отмечает, что потенциальный запрет УПЦ также напрямую связан с коммерческими интересами раскольнических структур. «Им не терпится забрать в свою собственность имущество и святыни УПЦ. Это монастыри, храмы, лавры, приходы. Раскольничья ПЦУ просто реквизирует все церковное имущество, разбазаривая его направо и налево», – предполагает она.

    «В такой ситуации прихожанам и священнослужителям придется перейти на нелегальное положение. Они, как это было в начале становления христианства, начнут собираться по домам и в катакомбах. Миллионы не станут отворачиваться от своей веры только из-за того, что она преследуется властями», – настаивает правозащитница.

    Политолог также обратила внимание на мотивировку Зеленского – якобы защита от «государства-агрессора». «Аргумент абсурден. Ни одна страна в мире не может позволить себе запретить церковь из-за политических вопросов. Сложно представить, чтобы в США, под чьим патронажем находится Украина, запретили мечети или какие-то храмы. Но власти Украины разрешают себе немыслимое», – посетовала она.

    «К сожалению, нет никакого смысла обращаться в международные организации – Европа и США давно закрыли глаза на преступления украинских властей. Но и молчать в данной ситуации нельзя. Мы можем вести диалог с дружественными странами и максимально громко трубить о преследовании верующих. Это также важно в текущей ситуации», – акцентировала Шеслер.

    При этом власти Украины не боятся отказаться даже от видимости демократического устройства страны, так как не сомневаются в поддержке западных покровителей, которые не упрекнут их в нарушении прав и свобод граждан. К такому выводу пришел советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    В то же время православный публицист и богослов Сергей Худиев ранее отмечал, что за свою тысячелетнюю историю Церковь, восходящая к Крещению Руси, пережила и княжеские усобицы, и монголов, и большевиков – переживет и СБУ. Потому что Церковь – это нечто гораздо большее, чем одна из общественных организаций, имеющая духовное измерение.

    В комментарии газете ВЗГЛЯД он также добавил, что «УПЦ уже проявила невероятное мужество с момента создания раскольнической ПЦУ, а также продемонстрировала приверженность митрополиту Онуфрию». «Сейчас украинское руководство создает себе дополнительные трудности и проблемы, с которыми они столкнутся в будущем», – уверен собеседник.

    «Разумеется, все свои действия официальный Киев будет объяснять военными действиями и попытками защититься от «государства-агрессора». Но в Евангелии есть такие слова Христа: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь переживет и эти гонения», – резюмировал Худиев.

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