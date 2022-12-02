Православных украинцев отправят в подполье

Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ?

Накануне стало известно о том, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). По его словам, СНБО рассмотрел многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором».

Он также сообщил, что СНБО поручил украинскому правительству внести на рассмотрение Рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций. Он должен быть принят в течение двух месяцев.

Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели» не будут иметь возможности манипулировать украинцами. В пятницу анонсированные Зеленским меры были введены в действие отдельным указом.

Также Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине. При этом в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.

Таким образом власти Украины перешли к финализации своих усилий по борьбе с каноническим православием, которая ведется без малого 30 лет. Создавая разного рода раскольнические структуры и заручаясь зарубежной поддержкой, устраивая репрессии и гонения на веру, потворствуя рейдерским захватам храмов и церквей, действуя вопреки конституции Украины, власти страны намерены объявить вне закона более 12 тыс. священнослужителей и миллионы прихожан.

Помимо вопросов религии и идеологии, у подобных гонений есть и коммерческое измерение. Если раньше, к примеру, Петр Порошенко использовал визитную карточку Киева – Андреевскую церковь – в качестве взятки стамбульскому патриарху Варфоломею в обмен на выдачу томоса раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), то нынешний президент и стоящие за ним силы намерены отнять святыни русского православия в пользу неканонических структур, наделив их имущественной базой.

«Власти Украины последовательно, шаг за шагом преследовали и ограничивали деятельность УПЦ, подвергая ее гонениям. Под ударом оказывались и митрополиты, и рядовые священники, и прихожане», – рассказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД правозащитница, глава Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

«Естественно, дальше они пришли к выводу, что подавление отдельных представителей церкви не является эффективным, поэтому им необходимо уничтожить целую организацию, – добавила Шеслер. – Несмотря на то, что УПЦ с февраля пытается лавировать, не упоминает патриарха Кирилла в молебнах и начинает самостоятельно варить миро для помазания – это явно не удовлетворило власти Украины и их союзников. Сейчас у них появилась удобная возможность для разрыва канонических связей между Украиной и Россией».

«Таким образом практически неизбежное уничтожение УПЦ повлечет за собой серьезные последствия для верующих и священников. Вместе с тем Православная церковь неоднократно в своей истории переживала тяготы. И ей не привыкать работать с прихожанами в условиях гонений», – уверена правозащитница.

Шеслер также отмечает, что потенциальный запрет УПЦ также напрямую связан с коммерческими интересами раскольнических структур. «Им не терпится забрать в свою собственность имущество и святыни УПЦ. Это монастыри, храмы, лавры, приходы. Раскольничья ПЦУ просто реквизирует все церковное имущество, разбазаривая его направо и налево», – предполагает она.

«В такой ситуации прихожанам и священнослужителям придется перейти на нелегальное положение. Они, как это было в начале становления христианства, начнут собираться по домам и в катакомбах. Миллионы не станут отворачиваться от своей веры только из-за того, что она преследуется властями», – настаивает правозащитница.

Политолог также обратила внимание на мотивировку Зеленского – якобы защита от «государства-агрессора». «Аргумент абсурден. Ни одна страна в мире не может позволить себе запретить церковь из-за политических вопросов. Сложно представить, чтобы в США, под чьим патронажем находится Украина, запретили мечети или какие-то храмы. Но власти Украины разрешают себе немыслимое», – посетовала она.

«К сожалению, нет никакого смысла обращаться в международные организации – Европа и США давно закрыли глаза на преступления украинских властей. Но и молчать в данной ситуации нельзя. Мы можем вести диалог с дружественными странами и максимально громко трубить о преследовании верующих. Это также важно в текущей ситуации», – акцентировала Шеслер.

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При этом власти Украины не боятся отказаться даже от видимости демократического устройства страны, так как не сомневаются в поддержке западных покровителей, которые не упрекнут их в нарушении прав и свобод граждан. К такому выводу пришел советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

В то же время православный публицист и богослов Сергей Худиев ранее отмечал, что за свою тысячелетнюю историю Церковь, восходящая к Крещению Руси, пережила и княжеские усобицы, и монголов, и большевиков – переживет и СБУ. Потому что Церковь – это нечто гораздо большее, чем одна из общественных организаций, имеющая духовное измерение.

В комментарии газете ВЗГЛЯД он также добавил, что «УПЦ уже проявила невероятное мужество с момента создания раскольнической ПЦУ, а также продемонстрировала приверженность митрополиту Онуфрию». «Сейчас украинское руководство создает себе дополнительные трудности и проблемы, с которыми они столкнутся в будущем», – уверен собеседник.

«Разумеется, все свои действия официальный Киев будет объяснять военными действиями и попытками защититься от «государства-агрессора». Но в Евангелии есть такие слова Христа: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь переживет и эти гонения», – резюмировал Худиев.

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