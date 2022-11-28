Зеленского обязали рассмотреть запрет РПЦ на Украине

Петиция о запрете РПЦ на Украине набрала нужное число подписей для рассмотрения Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной церкви, поскольку она набрала необходимые для этого 25 тыс. подписей.

Петиция о поддержке законопроекта была зарегистрирована 25 ноября на сайте Владимира Зеленского и набрала 25 145 голосов, передает РИА «Новости».

«Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору... Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства», – говорится в тексте петиции.

Автор петиции утверждает, что эта мера поможет вернуть в собственность государства такие «знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры».

На сайте Верховной рады Украины ранее был опубликован текст законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории этой страны. В документе сказано, что «деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена».

В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании «православный» или «православная» исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

23 ноября синод Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о том, что УПЦ теперь будет самостоятельно варить Святое миро. До последнего времени УПЦ получала миро из Москвы, от РПЦ – сохраняя тем самым важный канал церковного общения.

В мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.